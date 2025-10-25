Live TV

VIDEO Accident în lanț pe DN1: 5 mașini și o motocicletă s-au ciocnit în Nistorești

Data actualizării: Data publicării:
accident
Cinci mașini și o motocicletă au fost implicate într-un accident în lanț, pe DN1 spre Brașov, în localitatea Nistorești.

Cinci mașini și o motocicletă au fost implicate într-un accident în lanț, pe DN1 spre Brașov, în localitatea Nistorești. O persoană a fost rănită și transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Potrivit IPJ Prahova, un autoturism condus de un bărbat de 46 de ani ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 44 de ani. În urma impactului, autoturismul lovit a fost proiectat înainte, intrând în coliziune cu un alt vehicul condus de un bărbat de 32 de ani. Acesta, la rândul său, a fost împins și a intrat în contact cu o motocicletă condusă de un bărbat de 53 de ani, precum și cu un autoturism condus de un bărbat de 67 de ani. De asemenea, un alt autoturism, condus de un bărbat de 40 de ani, ar fi fost atins ușor în partea din spate, fără a rezulta pagube materiale semnificative.

'În urma coliziunilor succesive, o pasageră aflată într-unul dintre autoturisme a suferit vătămări corporale, fiind transportată la spital pentru investigații medicale. Toți conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative', a informat, sâmbătă, IPJ Prahova.

Polițiștii fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir putin - octombrie 2025
1
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
cosuri carrefour
2
Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață
bile de la loto
3
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Ilie Bolojan
4
Ilie Bolojan critică cheltuielile din sectorul public: Nu e normal să mărim impozite...
multime
5
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat...
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Digi Sport
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
militari români
Ilie Bolojan: „Războiul din Ucraina a schimbat ce consideram stabil...
marcel ciolacu face declaratii
Ciolacu, desemnat oficial candidatul PSD la șefia CJ Buzău: Nu este...
nicusor dan depune flori la o comemorare
Nicușor Dan: „Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept, să...
daniel baluta
Daniel Băluță e favorit să fie candidatul PSD la București și pleacă...
Ultimele știri
Primele avioane Gripen vor ajunge în Ucraina mai devreme decât se spunea inițial
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni și mușchi către Rusia
Administrația Trump pregătește noi sancțiuni împotriva sectoarelor cheie ale economiei ruse. Noile ținte ale Washintonului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
tir
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o maşină. Momentul impactului
accident tramvaie arad
Momente de groază: un tramvai a pornit singur din depou și a lovit tot ce i-a ieșit în cale. Mărturiile pasagerilor ajunși la spital
camion care loveste un autoturism
Imagini șocante pe un bulevard din Timișoara: Un autoturism a fost târât de un cap tractor zeci de metri
masina distrusa in accident la craiova
Accident grav pe un bulevard din Craiova, cu cinci mașini implicate. Două s-ar fi luat la întrecere de la semafor
masini pe DN1
Restricţii de trafic pe DN 1, între Ploiești și Câmpina, la podul Bănești
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate...
Fanatik.ro
Ultrasul din conducerea lui Dinamo știe cine a incendiat peluza în Ghencea: „M-am născut și am crescut lângă...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Lukasz Szukala, fostul fotbalist iubit de sute de mii de fani FCSB. La 41 de ani, a făcut...
Adevărul
Nașterea dificilă a regelui Mihai I. Ce povestea Regina Maria despre noaptea de coșmar: „N-am asistat...
Playtech
Când merită să treci la Uber Black. Ce venituri poți obține și ce mașini sunt acceptate
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentur adulți. Imaginile au stârnit...
Digi Sport
Ce a făcut soțul ”celei mai frumoase femei din România” când a văzut că unii colegi întorc capul după ea...
Pro FM
Alexandra Stan rupe tăcerea la 12 ani după ce a fost agresată fizic de fostul manager: „Victima caută...
Film Now
Matt LeBlanc este tatăl unei fete de 21 de ani. Actorul din „Friends”, fotografiat la o plimbare împreună cu...
Adevarul
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin...
Newsweek
Cât va ajunge pensia ta peste trei ani dacă azi ai între 2.000 și 6.000 lei? Două vești proaste
Digi FM
Capitala europeană care va interzice închirierea de trotinete electrice începând din 2026. „Provocau haos pe...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...