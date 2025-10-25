VIDEO Accident în lanț pe DN1: 5 mașini și o motocicletă s-au ciocnit în Nistorești

Cinci mașini și o motocicletă au fost implicate într-un accident în lanț, pe DN1 spre Brașov, în localitatea Nistorești. O persoană a fost rănită și transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Potrivit IPJ Prahova, un autoturism condus de un bărbat de 46 de ani ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 44 de ani. În urma impactului, autoturismul lovit a fost proiectat înainte, intrând în coliziune cu un alt vehicul condus de un bărbat de 32 de ani. Acesta, la rândul său, a fost împins și a intrat în contact cu o motocicletă condusă de un bărbat de 53 de ani, precum și cu un autoturism condus de un bărbat de 67 de ani. De asemenea, un alt autoturism, condus de un bărbat de 40 de ani, ar fi fost atins ușor în partea din spate, fără a rezulta pagube materiale semnificative.

'În urma coliziunilor succesive, o pasageră aflată într-unul dintre autoturisme a suferit vătămări corporale, fiind transportată la spital pentru investigații medicale. Toți conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative', a informat, sâmbătă, IPJ Prahova.

Polițiștii fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Editor : A.P.