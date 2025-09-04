Live TV

VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a fost reținut de polițiști

gara
Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București.

Incident grav în Gara de Nord din București. O turistă minoră din Elveția a fost agresată sexual miercuri seară de un bărbat. Fata în vârstă de 15 ani era în vacanță la noi în țară. Individul a fost săltat de poliție.

Un bărbat de 55 de ani a fost reţinut după ce ar fi agresat sexual o adolescentă de 15 ani, cetăţean străin, într-o gară din Bucureşti. Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a petrecut miercuri seară, când bănuitul ar fi atins-o pe fată, printr-un gest brutal, într-o zonă intimă.

Poliţia Capitalei a informat că poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au reţinut un bărbat de 55 de ani, într-un dosar penal vizând o agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor.

Potrivit anchetatorilor, în 3 septembrie, poliţişti din cadrul Biroului de Poliţie Transporturi Feroviare s-au sesizat din oficiu că, în incinta unei gări din Capitală, o adolesentă de 15 ani are nevoie de sprijin.

În urma discuţiilor cu minora, cetăţean străin, a reieşit că aceasta ar fi fost agresată sexual.

Potrivit informaţiilor, fata era însoţită de mai multe persoane de cetăţenie străină, printre care şi un tânăr, în vârstă de 25 de ani, coordonator al grupului.

Imediat, poliţiştii au început să facă verificări, iar la scurt timp a fost depistat, în apropiere, un bărbat de 55 de ani, bănuit de comiterea faptei.

Cazul a fost preluat de Serviciul Agresiuni Sexuale, iar în urma cercetărilor s-a stabilit că în ziua respectivă, în jurul orei 19.00, în timp ce minora se deplasa în incinta gării, bănuitul ar fi atins-o, printr-un gest brutal, într-o zonă intimă.

Ulterior, aceasta l-ar fi contactat telefonic pe însoţitorul ei, iar tânărul de 25 de ani s-a deplasat la faţa locului.

În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru agresiune sexuală asupra unui minor.

Editor : A.P.

