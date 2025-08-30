Live TV

VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”

Data actualizării: Data publicării:
avion
Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch

Au urcat în avion după ore întregi de așteptare și au aflat, chiar înainte ca aeronava să decoleze, că unul dintre geamuri era spart. Este pățania pasagerilor unei curse Londra–Bacău. Oamenii povestesc că au văzut cum geamul e lipit cu bandă adezivă, iar scenele au stârnit panică la bord. Aeronava a ajuns în siguranță la destinație. Digi24 a cerut un punct de vedere companiei care a operat zborul, însă nu am primit un răspuns până în acest moment.

 

Pasager: Noi, după ce ne-am urcat în avion, geamul deja era spart. Teoretic ei au aterizat cu geamul spart acolo. Și după, când au făcut verificarea de montare, că toată lumea are siguranțele puse șamd, atunci au văzut că e geamul spart, când eram aproape de pistă, să putem decola. După alte 20 de minute a venit un inginer, bine, o ingineră, cu scotchul, și a lipit geamul. Și a zis că suntem în siguranță de a putea pleca. Nu era niciun scotch special, era un simplu scotch, la 2 lei. Că am văzut că era cu rola de scotch normală, nu avea niciun ceva pe el. Toată lumea s-a temut, vă dați seama, că poate să fie pericol la geamul spart.

Reporter: Și zborul, efectiv, cât a durat?

Pasager: 3 ore. Toți am fost, toți români, că venim acum în concedii sau alții care au fost la familia lor în UK și acum s-au întors înapoi. Ziceau, măcar să ne schimbe avionul sau ce facem? Că e ok? Nu a spus nimeni nimic că „ba, e ok” sau ceva, sau, absolut nimeni, nimic nu a zis. Vă dați seama, să zburați, și mai ales pasagerul care a fost la geamul respectiv, a rămas pe acel loc.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
guvern
1
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
livrator politist
2
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin...
un politist coboara in rapel si intra pe geamul unei locuinte
3
Bărbatul baricadat în casă, în Otopeni, a fost capturat. Momentul în care trupele...
livratorul asiatic agresat in bucuresti
4
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care...
Experiența unei românce stabilită de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
5
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de...
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: ”Durează de ani de zile”. Instanța nu a stat pe gânduri
Digi Sport
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: ”Durează de ani de zile”. Instanța nu a stat pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
adrian caciu face declaratii
Acuzații dure din PSD după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri...
otopeni
De ce a durat 13 ore intervenția poliției la bărbatul blocat în casă...
amara
Incendiul uriaș de la Amara a fost stins. Pompierii au acționat cu...
profimedia-1029647444
Termene limită, iluzii și rachete balistice. Culisele negocierilor...
Ultimele știri
Ce nume își serbează onomastica de Sfântul Alexandru. Urări și mesaje de „La mulți ani” pentru sărbătoarea din 30 august
Avertismentul cercetătorilor privind planul SUA de minerit submarin: „risc major pentru ordinea globală și avantaj uriaș pentru China”
Sfântul Alexandru 2025: Care sunt cele mai importante tradiții și obiceiuri pe 30 august. Ce semnifică sărbătoarea cu cruce neagră
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Motivul pentru care un avion F-35 de 200 de milioane de dolari s-a prăbușit în Alaska: a fost „păcălit” de gheață
Avion Iak-52
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război Mondial. E ca și când ai trage de pe cal”
Avion
Un avion plin cu ruși a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone. Pasagerii, obligați să rămână la bord
tren cfr calatori
Tren versus avion. Care este varianta mai ieftină pentru deplasarea în țară și în străinătate
Avion
Momente de panică într-un avion deasupra Italiei. Turbulențele au obligat zborul Alicante - Roma să aterizeze de urgență la Bolognia
Partenerii noștri
Pe Roz
Heidi Klum, eclipsată de fiica sa pe covorul roșu la Veneția. Leni a furat atenția tuturor într-o rochie...
Cancan
El e criminalul din Otopeni care și-a ucis băiețelul Bărbatul a fost capturat! S-a aflat și ce s-a întâmplat...
Fanatik.ro
Câți bani din noul marketpool UEFA primesc FCSB și Universitatea Craiova pentru calificarea în Europa. De...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
De ce a apelat Irina, soția lui Cristi Manea, la implanturi mamare. „Întotdeauna am avut nevoia asta”
Adevărul
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină l-a sunat pe președintele...
Playtech
Mihaela Rădulescu, abandonată de prieteni și familie! A răbufnit, la 40 de zile de la moartea lui Felix...
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Cum au numit-o sârbii pe FCSB, după ce au aflat că românii vor juca la Belgrad cu Steaua Roșie
Pro FM
"Miss Perfecțiune". Ștefania, apariție răvășitoare în vacanța pe barcă, în costum de baie roșu. Senzualitatea...
Film Now
Actor cu experiență, comentariu tăios despre Jennifer Lopez. Fostul coleg de platou al actriței nu a...
Adevarul
Electrocasnicul care îți poate umple bucătăria de gândaci: „Oferă un mediu ideal”
Newsweek
Cine poate primi bani în plus la pensie? Exemplul unui pensionar care a câștigat 750 lei cu o cerere
Digi FM
Sanda Ladoși, mândră că fiul ei de 18 ani a fost admis la o facultate grea: "Toată viața are de învățat. Mi-a...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Momentul când Anne Hathaway cade pe scări în timpul filmărilor pentru „Devil Wears Prada”. Tocul pantofilor...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie