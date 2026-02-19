Live TV

Zeci de elevi au fost amendaţi cu peste 20.000 de lei, după ce au asistat la încăierări între colegi într-un liceu din Argeș

Data publicării:
masina politie
Foto: Captură Digi24

Poliţiştii au amendat 41 de elevi care au asistat la încăierări între colegi în luna ianuarie, la o unitate de învăţământ din oraşul Costeşti, a anunţat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş. Valoarea totală a amenzilor aplicate depăşeşte 20.000 de lei.

"Sancţiunile au fost aplicate minorilor care au asistat la stările conflictuale ce au făcut obiectul verificărilor, contribuind la scandal, prin încurajarea celor implicaţi, fără a interveni pentru aplanare şi fără a sesiza faptele, în această situaţie fiind 25 de minori. De asemenea, alţi 16 minori au fost sancţionaţi conform aceluiaşi act normativ, pentru constituirea unui grup în scopul de a săvârşi acţiuni ilicite, contrare ordinii şi liniştii publice", se arată într-un comunicat al IPJ Argeş.

Poliţiştii Biroului Siguranţa Şcolară au aplicat 25 de sancţiuni în valoare totală de 12.500 de lei, iar cei din cadrul Poliţiei Oraşului Costeşti au aplicat 17 sancţiuni în valoare totală de 8.150 de lei.

"Facem precizarea că aplicarea sancţiunilor contravenţionale s-a realizat după verificarea şi stabilirea participaţiei efective a fiecăruia dintre minori, iar sancţiunile contravenţionale au fost aplicate cu respectarea prevederilor aplicabile minorilor (respectiv prin reducerea valorilor minimă şi maximă la jumătate, aceştia având şi posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile", se mai menţionează în comunicat.

Doi minori din comuna argeşeană Miroşi au fost reţinuţi pe 23 ianuarie, după ce au participat la o încăierare izbucnită iniţial între alţi doi adolescenţi, incidentul care a avut loc în oraşul Costeşti fiind filmat şi postat online.

Potrivit IPJ Argeş, oamenii legii s-au sesizat din oficiu în urma imaginilor apărute în spaţiul public, în ziua de 22 ianuarie, cu un conflict în care au fost implicaţi iniţial doi minori, iar ulterior alţi doi au intervenit. Toţi cei patru au dobândit calitatea de suspect într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de loviri sau alte violenţe, instrumentat sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Costeşti.

Poliţiştii au mai descoperit alte două conflicte, unul pe 22 ianuarie, celălalt pe 20 ianuarie, care nu au legătură între ele. Incidentele au avut loc între minori de 14 şi 15 ani, în pauzele dintre orele de curs.

