Zeci de unelte pentru pescuit în valoare de aproape 60.000 de lei au fost ridicate de polițiștii de frontieră

Poliţiştii de frontieră din judeţele Teleorman şi Olt, care au descins la mai multe adrese, în speţe care vizează pescuit ilegal, au ridicat instrumente de pescuit în valoare de aproape 60 de mii de lei, despre care suspectează că erau folosite de braconieri. Trei suspecţi au fost duşi la audieri.

Acţiunea Poliţiei de Frontieră a avut loc în dimineaţa zilei de sâmbătă, 6 iunie când au fost puse în executare şase mandate de percheziţie domiciliară şi trei mandate de aducere în judeţele Teleorman şi Olt pe raza localităţilor Turnu Măgurele, Liţa şi Olteanca, judeţul Teleorman, precum şi localitatea Giuvărăşti, judeţul Olt, într-un dosar penal privind săvârşirea unor infracţiuni la regimul pescuitului şi protecţiei resurselor acvatice vii.

„În urma percheziţiilor domiciliare au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, bunuri în valoare totală de aproximativ 58.150 lei, constând în 28 de plase de pescuit din fir textil, 18 plase din nylon, 5 prostovoale, 3 ambarcaţiuni pneumatice cu 2 vâsle, 3 motoare termice pentru ambarcaţiuni, un sonar pentru pescuit, 776 ancore pentru pescuit, un acumulator auto, două redresoare auto, două invertoare şi alte bunuri susceptibile a fi fost folosite la săvârşirea faptelor cercetate”, informează, duminică, Poliţia de Frontieră.

Anchetatorii au avut, de asemenea, mandate de adusere pe numele a trei suspecţi.

La percheziţii au participat respectiv 28 de poliţişti de frontieră, 8 jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova şi 4 jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Teleorman.

Editor : I.B.