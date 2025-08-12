Cetatea Capidava Data actualizării: 12.08.2025 13:32 Data publicării: 12.08.2025 13:17 Situată la jumătatea distanței dintre Cernavodă și Hârșova, în județul Constanța, cetatea este amplasată pe un punct înalt, pe malul drept al Dunării. Avertismentul lui Mugur Isărescu: vârf al inflației în luna septembrie Focar de Candida auris la Spitalul Floreasca. Ciuperca ucigașă continuă să facă victime: patru pacienți izolați Rata anuală a inflației a crescut cu aproape 8% față de anul trecut. Tarife mai mari cu 63% la energie În ce condiții va fi reluat programul Rabla Gabriela Firea ar putea candida din nou la Primăria Capitalei Preşedintele Asociaţiei de Pensii Private, explicații despre schimbările în lege: Fondurile pot face faţă, inclusiv vârfurilor de plăţi Au început lucrările subterane pentru metroul din Cluj. Ce prevede prima fază Procurorul Cătălin Ranco Pițu este „moderat-optimist” cu privire la soluționarea Dosarului Revoluției Titus Corlățean vrea sa preia șefia PSD: Candidez într-un moment deloc simplu pentru partid Numele. Toponimul getic Capidava s-ar traduce prin „Așezarea de la cotitură”. Numele apare în cele mai vechi documente păstrate: Itinerarium Antoini și Tabula Peutingeriana.Descriere. Cele mai importante construcții ale ansamblului sunt basilica creștină, clădirea comandantului, edificiul termal, instalația porturară și un hambar.Importanța. Fortificația a făcut parte din sistemul de apărare a graniței imperiului, fiind un punct important pe linia Dunării, și a cunoscut mai multe faze de reconstrucție. Cercetările sitului arheologic încep în 1924 și continuă și azi. De-a lungul celor 100 de ani, volume, articole și studii au relevat obiecte deosebite descoperite aici.Descoperiri. Printre cele mai importante descoperiri de la Capidava este „Vasul Petre”, vas ceramic datat în secolul X d. Hr. ce reprezintă cea mai veche mărturie a limbii române. Editor : A.D.V. Etichete: monumente istorice capidava Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei... 2 Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor... 3 Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră... 4 Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire... 5 Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...