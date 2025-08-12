Cetatea Capidava

Situată la jumătatea distanței dintre Cernavodă și Hârșova, în județul Constanța, cetatea este amplasată pe un punct înalt, pe malul drept al Dunării.

Numele. Toponimul getic Capidava s-ar traduce prin „Așezarea de la cotitură”. Numele apare în cele mai vechi documente păstrate: Itinerarium Antoini și Tabula Peutingeriana.

Descriere. Cele mai importante construcții ale ansamblului sunt basilica creștină, clădirea comandantului, edificiul termal, instalația porturară și un hambar.

Importanța. Fortificația a făcut parte din sistemul de apărare a graniței imperiului, fiind un punct important pe linia Dunării, și a cunoscut mai multe faze de reconstrucție.

Cercetările sitului arheologic încep în 1924 și continuă și azi. De-a lungul celor 100 de ani, volume, articole și studii au relevat obiecte deosebite descoperite aici.

Descoperiri. Printre cele mai importante descoperiri de la Capidava este „Vasul Petre”, vas ceramic datat în secolul X d. Hr. ce reprezintă cea mai veche mărturie a limbii române.

Editor : A.D.V.