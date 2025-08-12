Live TV

Cetatea Capidava

Data actualizării: Data publicării:
capidava

Situată la jumătatea distanței dintre Cernavodă și Hârșova, în județul Constanța, cetatea este amplasată pe un punct înalt, pe malul drept al Dunării.

Numele. Toponimul getic Capidava s-ar traduce prin „Așezarea de la cotitură”. Numele apare în cele mai vechi documente păstrate: Itinerarium Antoini și Tabula Peutingeriana.

Descriere. Cele mai importante construcții ale ansamblului sunt basilica creștină, clădirea comandantului, edificiul termal, instalația porturară și un hambar.

Importanța. Fortificația a făcut parte din sistemul de apărare a graniței imperiului, fiind un punct important pe linia Dunării, și a cunoscut mai multe faze de reconstrucție.

Cercetările sitului arheologic încep în 1924 și continuă și azi. De-a lungul celor 100 de ani, volume, articole și studii au relevat obiecte deosebite descoperite aici.

Descoperiri. Printre cele mai importante descoperiri de la Capidava este „Vasul Petre”, vas ceramic datat în secolul X d. Hr. ce reprezintă cea mai veche mărturie a limbii române.

 

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
avion prabusit arad planor
3
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
copii care alearga pe langa fantani
4
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
5
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
Foto Neverosimil: cum a apărut Gigi Becali în mijlocul zilei, în nordul Bucureștiului + Reacție după ce a aflat porecla primită
Digi Sport
Foto Neverosimil: cum a apărut Gigi Becali în mijlocul zilei, în nordul Bucureștiului + Reacție după ce a aflat porecla primită
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - ROMTRANSPLANT - CONFERINTA - 16 MAI 2024
Focar de Candida auris la Spitalul Floreasca: patru pacienți izolați...
emblema romsilva
Blocaj în reforma Romsilva. Ministerul Justiției: Proiectul venit de...
mașină în soare
Anchetă în Italia după moartea copilului român de 4 ani, găsit în șoc...
Euro
Când ar putea adera România la Zona Euro. Explicațiile guvernatorului...
Ultimele știri
Propunerea lui Sebastian Burduja pentru alegerea primarului general: Din păcate, aproape în fiecare zi se mai anunţă un nou pretendent
De ce nu a semnat Ungaria declaraţia UE privind sprijinul pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Explicațiile lui Viktor Orban
Noi acuzații împotriva unui fost pușcaș marin american, închis în Rusia din 2022
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
casa lipatti
Casa Dinu Lipatti din București
Muzeul Unirii din Iasi
Muzeul Unirii din Iași
cazinou
Cazinoul din Constanța
biserica cocos
Biserica Reformată „cu Cocoș” - Cluj-Napoca
ateneu
Ateneul Român din București
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
Final de august atipic, anunțat de ANM! Vremea se schimbă neașteptat în aceste zone
Fanatik.ro
Atac mafiot la Giurgiu! Mașina șefului DGASPC, ciuruită: „Posibil să fi tras cu pistolul”. Legătura cu...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de...
Adevărul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Playtech
Gabriela Firea, desfigurată de operațiile estetice! Cea mai recentă apariție a șocat, nimeni nu se aștepta la...
Digi FM
Lidia Buble, dezamăgită de experiența avută într-un salon de masaj din străinătate: "Am dat și o căruță de...
Digi Sport
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
Pro FM
Theo Rose și Anghel Damian emană iubire. Sunt născuți la o zi distanță: "Gravităm firesc unul în jurul...
Film Now
Bruce Willis nu se lasă intimidat de înălțimea soției sale. Emma Heming a dat tot din casă: „Nu e genul ăla...
Adevarul
Șomajul în China a născut „munca fantomă”: Disperați, tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru a păcăli statul și...
Newsweek
Pensionarii tocmai au pierdut 213 lei la pensie. Va urma o nouă „tăiere” de 191 lei. Care e motivul?
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Cristiano Ronaldo se căsătorește cu Georgina Rodriguez. Fotbalistul i-a oferit inelul de logodnă