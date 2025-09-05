Dacia Porolissum Data publicării: 05.09.2025 17:45 Aflat în județul Sălaj, sub dealurile, Meseșului, Porolissum este unul dintre cele mai importante castre din zona de nord a proviciei Dacia, căreia îi împrumută numele. Decizie majoră a CJUE pentru pacienţii din România, privind dreptul acestora la decontarea tratamentelor în străinătate Livratorii români își marchează ghizdanele cu „RO” de teama atacurilor rasiste Taxa pe lux pregătită de Guvern nemulțumește mediul de afaceri. „Nu e momentul. România riscă un dezechilibru economic și mai mare” Exodul medicilor de la stat la privat. Spitalul județean din țară care a rămas cu un singur medic pe o secție întreagă Bate vântul austerității pe șantierele din România. Cazul unei comune din Gorj, unde constructorul și-a luat utilajele și a plecat Scenariu sumbru pentru turismul românesc: TVA-ul ar putea fi mărit la 21%, din 2026. Reacția hotelierilor Daniel David, mesaj pentru sindicate: Și eu sunt supărat, și eu aș putea cere demisii pentru cum funcționează sistemul Sfatul lui Daniel David pentru studenții șicanați de profesori pentru că lucrează Daniel David: Din ministru al reformei, am ajuns unul al austerității. Aș fi putut fugi Drumul imperial și vama. Amplasat strategic în fața trecătorii „Poarta Meseșului”, Porolissum cuprinde o așa-zisă vamă, singura cercetată arheologic din întregul Imperiu Roman.Circulația populațiilor și a mărfurilor. Pentru a controla și facilita comerțul în regiune, romanii au dublat sistemul militar de la Porolissum cu o reșea de turnuri și fortificații militare.Infrastructura militară. Porolissum se evidențiază prin mixul complex de elemente militare, patru castre și o rețea de turnuri de semnalizare, valuri de pământ.Așexare civilă. Dezvoltată în proximitatea castrului, așezarea civilă cuprinde structurile tipice locuirii romane, clădiri publice și private, temple, un amfiteatru și un apeduct.Patrimoniu mondial. Fiind un element de apărare definitoriu pentru Limesul Dacic, Porolissum a fost inclus în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Editor : A.D.V. Etichete: monumente istorice Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la... 2 Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia... 3 Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să... 4 Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă... 5 Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a...