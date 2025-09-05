Dacia Porolissum

Aflat în județul Sălaj, sub dealurile, Meseșului, Porolissum este unul dintre cele mai importante castre din zona de nord a proviciei Dacia, căreia îi împrumută numele.

Drumul imperial și vama. Amplasat strategic în fața trecătorii „Poarta Meseșului”, Porolissum cuprinde o așa-zisă vamă, singura cercetată arheologic din întregul Imperiu Roman.

Circulația populațiilor și a mărfurilor. Pentru a controla și facilita comerțul în regiune, romanii au dublat sistemul militar de la Porolissum cu o reșea de turnuri și fortificații militare.

Infrastructura militară. Porolissum se evidențiază prin mixul complex de elemente militare, patru castre și o rețea de turnuri de semnalizare, valuri de pământ.

Așexare civilă. Dezvoltată în proximitatea castrului, așezarea civilă cuprinde structurile tipice locuirii romane, clădiri publice și private, temple, un amfiteatru și un apeduct.

Patrimoniu mondial. Fiind un element de apărare definitoriu pentru Limesul Dacic, Porolissum a fost inclus în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Editor : A.D.V.