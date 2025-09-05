Live TV

Dacia Porolissum

Data publicării:
porolissum

Aflat în județul Sălaj, sub dealurile, Meseșului, Porolissum este unul dintre cele mai importante castre din zona de nord a proviciei Dacia, căreia îi împrumută numele.

Drumul imperial și vama. Amplasat strategic în fața trecătorii „Poarta Meseșului”, Porolissum cuprinde o așa-zisă vamă, singura cercetată arheologic din întregul Imperiu Roman.

Circulația populațiilor și a mărfurilor. Pentru a controla și facilita comerțul în regiune, romanii au dublat sistemul militar de la Porolissum cu o reșea de turnuri și fortificații militare.

Infrastructura militară. Porolissum se evidențiază prin mixul complex de elemente militare, patru castre și o rețea de turnuri de semnalizare, valuri de pământ.

Așexare civilă. Dezvoltată în proximitatea castrului, așezarea civilă  cuprinde structurile tipice locuirii romane, clădiri publice și private, temple, un amfiteatru și un apeduct.

Patrimoniu mondial. Fiind un element de apărare definitoriu pentru Limesul Dacic, Porolissum a fost inclus în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
copil
2
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
528342362_18523948858056538_7223527712107255351_n
3
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să...
photo-collage.png - 2025-09-04T190457.404
4
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă...
masina politie
5
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a...
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos, apoi a tras-o și ”a râs satanic”! ”Șterge aia”
Digi Sport
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos, apoi a tras-o și ”a râs satanic”! ”Șterge aia”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ghizdan
Livratorii români își marchează ghiozdanele după atacurile rasiste...
profimedia-1034170120
Sistemul „Nostradamus”, readus la viață. Franța investește masiv în...
pacient intr-un pat de spital
Decizie majoră a CJUE pentru pacienţii din România, privind dreptul...
Drona militară a SUA.
Dronele letale, marfă de export. Cum folosește Donald Trump un tratat...
Ultimele știri
De la 1 octombrie 2025, REVISAL devine REGES-ONLINE. Anunțul ministrului Muncii
Lituania acuză Rusia de bruiaj GPS, după incidentul cu avionul Ursulei von der Leyen deasupra Bulgariei
Cadrul garanțiilor de securitate pentru Ucraina: Croaţia nu va desfăşura trupe, iar Slovenia o va face doar într-o misiune a ONU
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
biserici fortificate
Sate cu biserici fortificate
conac rosetti
Conacul Rosetti - Balș din Pribești
capidava
Cetatea Capidava
casa lipatti
Casa Dinu Lipatti din București
Muzeul Unirii din Iasi
Muzeul Unirii din Iași
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurul regret al lui Giorgio Armani. Declarația sfâșietoare făcută cu o săptămână înainte de a se stinge...
Cancan
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Fanatik.ro
Cum decurge, de fapt, un concurs de angajare la o companie de stat: vechii șefi devin noii șefi. Motivul...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11 al lui Mircea...
Adevărul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat...
Playtech
Ce venit trebuie să ai pentru ajutor social în 2025? Noile condiții valabile
Digi FM
Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a născut la vârsta de 26 de ani un băiețel. În urmă cu puțin timp...
Digi Sport
Răsturnare de situație! Jucătorul a spus ”DA” pentru transferul la FCSB: ”Sunt foarte surprins”
Pro FM
Enrique Iglesias, mai fericit ca niciodată. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Anna Kournikova e...
Film Now
Top 5 documentare și filme despre Freddie Mercury, vocea care a schimbat istoria muzicii
Adevarul
Muți de uimire. Reacția unor jurnaliști japonezi după ce un tren a trecut pe lângă ei cu 500 de km/h
Newsweek
Când vor crește pensiile militare? Bolojan vrea să le adopte pe „modelul” pensiilor speciale
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
În urgențele veterinare, fiecare minut contează: ”Amânarea tratamentului poate duce la complicații grave...
Film Now
Secretele transformării lui Dwayne Johnson. Cum a înlocuit mușchii uriași cu o siluetă mult mai suplă, după...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică