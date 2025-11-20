Domeniul Cantacuzino de la Florești-Prahova

Localizare

Moșia de pe malul Prahovei a intrat, prin căsătorie, în posesia familiei Cantacuzino în urmă cu patru secole. Aceasta se întinde pe o suprafață de 150 de hectare.

Utilizare

Domeniul Cantacuzino a fost împărțit în mai multe zone, cuprinzând un parc de plimbare, grădini utilitare și un parc de vânătoare.

Patrimoniu construit

Pe domeniu se găsesc construcții ridicate în secolele XIX-XX, cele mai importante fiind biserica, vechile pavilioane, turnul de apă și Palatul "Micul Trianon".

Gheorghe Grigore Cantacuzino "Nababul"

Prim-ministru și primar al Bucureștiului, Gheorghe Grigore Cantacuzino, cunoscut drept "Nababul" datorită averii sale, a investit în reconstrucția domeniului.

Moștenirea Nababului

Acesta a ridicat un palat impresionant după planurile arhitectului Ion Berindei și, concomitent, a remodelat parțial vechiul parc cu ajutorul grădinarului Emile Pinard.

Declinul domeniului

Cele două războaie mondiale, cutremurul din 1940, mai ales, degradările intenționate produse în perioada socialistă au afectat palatul, pavilioanele și parcul.

