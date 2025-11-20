Domeniul Cantacuzino de la Florești-Prahova Data publicării: 20.11.2025 12:06 Localizare Moșia de pe malul Prahovei a intrat, prin căsătorie, în posesia familiei Cantacuzino în urmă cu patru secole. Aceasta se întinde pe o suprafață de 150 de hectare. O fostă judecătoare a confundat pedalele, provocând un accident în Bihor. Un tânăr în scaun cu rotile a murit. Altul, operat de urgență Medic din Craiova, cercetat penal pentru trafic de persoane. Bărbatul este acuzat că a exploatat o pacientă vulnerabilă Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei Arme de foc descoperite într-un camion condus de un cetățean moldovean, la Vama Albița Carburanți tot mai scumpi: litrul de motorină a trecut de 8 lei Profesor de religie demis, după ce ar fi hărțuit o elevă de 14 ani. Mama fetei a găsit mesajele cu conținut sexual în telefonul fiicei Postul, piperat pentru buzunarele românilor. Cum evită până și restaurantele risipa Statul alocă doar 971 de euro/an pentru sănătatea fiecărui român, iar cea mare parte merge pe salarii Scene de film pe o stradă din sudul Italiei: Un bancomat tras cu mașina de hoții care l-au furat UtilizareDomeniul Cantacuzino a fost împărțit în mai multe zone, cuprinzând un parc de plimbare, grădini utilitare și un parc de vânătoare. Patrimoniu construitPe domeniu se găsesc construcții ridicate în secolele XIX-XX, cele mai importante fiind biserica, vechile pavilioane, turnul de apă și Palatul "Micul Trianon".Gheorghe Grigore Cantacuzino "Nababul"Prim-ministru și primar al Bucureștiului, Gheorghe Grigore Cantacuzino, cunoscut drept "Nababul" datorită averii sale, a investit în reconstrucția domeniului.Moștenirea NababuluiAcesta a ridicat un palat impresionant după planurile arhitectului Ion Berindei și, concomitent, a remodelat parțial vechiul parc cu ajutorul grădinarului Emile Pinard.Declinul domeniuluiCele două războaie mondiale, cutremurul din 1940, mai ales, degradările intenționate produse în perioada socialistă au afectat palatul, pavilioanele și parcul. Editor : A.D.V. Etichete: prahova floresti gheorghe grigore cantacuzino nababul trecutul din prezent domeniul cantacuzino Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 „A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85... 2 CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut” 3 Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare... 4 Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor... 5 Un microbuz şcolar care transporta 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă...