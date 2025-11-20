Live TV

Domeniul Cantacuzino de la Florești-Prahova

Data publicării:
domeniul-cantacuzino-floresti

Localizare

Moșia de pe malul Prahovei a intrat, prin căsătorie, în posesia familiei Cantacuzino în urmă cu patru secole. Aceasta se întinde pe o suprafață de 150 de hectare.

Utilizare

Domeniul Cantacuzino a fost împărțit în mai multe zone, cuprinzând un parc de plimbare, grădini utilitare și un parc de vânătoare.

Patrimoniu construit

Pe domeniu se găsesc construcții ridicate în secolele XIX-XX, cele mai importante fiind biserica, vechile pavilioane, turnul de apă și Palatul "Micul Trianon".

Gheorghe Grigore Cantacuzino "Nababul"

Prim-ministru și primar al Bucureștiului, Gheorghe Grigore Cantacuzino, cunoscut drept "Nababul" datorită averii sale, a investit în reconstrucția domeniului.

Moștenirea Nababului

Acesta a ridicat un palat impresionant după planurile arhitectului Ion Berindei și, concomitent, a remodelat parțial vechiul parc cu ajutorul grădinarului Emile Pinard.

Declinul domeniului

Cele două războaie mondiale, cutremurul din 1940, mai ales, degradările intenționate produse în perioada socialistă au afectat palatul, pavilioanele și parcul.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
3
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
dr flavia grosan
4
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor...
microbuz scolar supraaglomerat cu elevi
5
Un microbuz şcolar care transporta 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă...
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă
Digi Sport
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
primaria capitalei
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria...
klaus iohannis face declaratii
ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis. Statul cere în instanță...
vama albita 1
Anchetă la Vama Albiţa: arme de foc descoperite într-un camion condus...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trump a aprobat planul de pace negociat în secret cu emisarii lui...
Ultimele știri
MAI face noi precizări despre Sistemul E-Sigur. Cum va funcționa cel mai modern sistem de monitorizare rutieră din România
Imagini dramatice cu operațiunea de salvare din blocul pulverizat în care au murit 26 de ucraineni. Alți 22 sunt încă sub dărâmături
Finlanda ia în calcul cumpărarea de noi tancuri, deși a luat recent Leopard 2. Aceleași blindate ar fi fost propuse și României
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
biserica-sfanta-treime-siret
Biserica Sfânta Treime din Siret, județul Suceava
biserica-adormirea-maicii-domnului
Biserica Adormirea Maicii Domnului - Olari, Curtea de Argeș
castelul-karolyi
Castelul Karolyi - Carei
isu prahova
Doi oameni care săpau un şanţ, în Prahova, au fost prinşi la 5 metri sub pământ. Bărbații au murit, în ciuda eforturilor salvatorilor
Palatul-Telefoanelor-Cluj
Palatul Telefoanelor din Cluj-Napoca
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce avere are MacKenzie Scott, fosta soție a lui Jeff Bezos, după ce a donat deja 19 miliarde de dolari. E...
Cancan
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce...
Fanatik.ro
Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Anunțul FIFA, înaintea tragerii la sorți. Update
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la...
Adevărul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Playtech
Brazi naturali în ghiveci, preţuri actualizate. Cât costă la final de noiembrie un pom de Crăciun
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Scene revoltătoare! În loc de flori, a primit banane drept cadou de plecare, din partea colegelor
Pro FM
Anna Kournikova mai are puțin și naște al patrulea copil. Ea și Enrique Iglesias sunt nerăbdători: "Pregătiți...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Moștenirea toxică a industriei miniere a României. Iazurile de decantare părăsite, pline de pericole ascunse
Newsweek
Ministerul Muncii anunță că 3.800.000 pensii cresc cu 360 lei. Când? Se anulează și CASS
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
7 moduri de a-ți proteja datele personale, potrivit experților în securitate online: "Când un produs e...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
(VIDEO) Miss Jamaica a căzut de pe scenă la Miss Universe