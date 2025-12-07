Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a transmis duminică un mesaj video cu câteva ore înainte de închiderea urnelor, în care le cere bucureștenilor să iasă la vot și subliniază efortul fizic al celor care „apără voturile” în secții. El s-a declarat optimist și a făcut un apel clar la mobilizare.

Cătălin Drulă a publicat mesajul pe Facebook duminică după-amiază, subliniind importanța celor care supraveghează procesul electoral.

„Este inclusiv din punct de vedere fizic și fiziologic o activitate grea cea de apărare a votului. Una pentru care trebuie să fim recunoscători acestor oameni. Vestea bună este că, de data aceasta, vor fi doi delegați care vor apăra votul”, a transmis candidatul USR.

El a explicat că își dorește o prezență cât mai mare la urne și o numărare eficientă a buletinelor.

„Ce îmi doresc foarte tare este ca voi să mergeți la vot și ca numărarea votului să fie cât mai eficientă, să nu mai stea acești oameni până dimineața, să doarmă pe saci. Avem nevoie de o reformă a votului în România și nu mai putem să spunem la fiecare rundă de alegeri doar că avem nevoie. (...) Știu că ați fost plecați în diverse locuri, mergeți la vot cu inima deschisă, cu optimism pentru acest oraș. Mergeți la vot!”, a adăugat Drulă.

Cătălin Drulă a votat duminică dimineață la alegerile locale din București, declarându-se optimist în privința viitorului orașului. El a spus că a ales „cu încredere”, convins că Bucureștiul are nevoie de „un nou început” și de o administrație orientată spre proiecte majore.

Editor : Ș.A.