Alegeri locale 2025. Cine este Ana Ciceală, candidata SENS pentru Primăria Capitalei

BUCURESTI - ALEGERI - PRIMARUL CAPITALEI - PARTIDUL SENS - 24 IUL 2025
Ana Ciceală, fost consilier general, şi-a lansat candidatura la Primăria Capitalei Foto: IQUAM Photos Codrin Unici
Din articol
Experiența profesională și averea Anei Ciceală

Ana Ciceală candidează la Primăria Capitalei fiind susținută de partidele SENS și URS.PDF (Uniunea pentru Reforma Statului și Protecția Drepturilor Fundamentale). Într-un sondaj publicat în săptămâna de dinaintea începerii campaniei electorale, fosta consilieră generală a municipiului București s-a clasat pe locul al cincilea, cu un procent de 7,1% din voturi. 

„Îmi doresc un Bucureşti al oamenilor, al comunităţilor, al curajului, un oraş care să fie construit pe termen lung, pentru generaţiile viitoare. Voi fi un primar care stă în stradă, care ascultă cu adevărat oamenii şi care ţine cont de vocea lor. Politicienii trebuie să îi asculte pe cetăţeni, nu invers”, a transmis fosta consilieră generală la lansarea candidaturii.

La alegerile din 2024, Ana Ciceală a candidat la Primăria Sectorului 3, unde a obținut 16,08% din voturi, clasându-se pe al treilea loc. 

Experiența profesională și averea Anei Ciceală

Potrivit paginii personale de LinkedIn, Ana Ciceală a fost consilier în Consiliul General al Municipiului București pentru două mandate din partea USR, între 2016 și 2024. 

Anterior, între 2015-2016 a făcut parte din Asociația Salvați Bucureștiul, înființată de actualul președinte al României, Nicușor Dan.

Ana Ciceală are și experiență în mediul privat, lucrând pentru companii precum Accenture, Juel Nielsen Forest & Agriculture Investments SRL și Philip Morris Internațional.

Ea a absolvit Colegiul Național Carol I din Craiova, în anul 2002, iar în 2006 a obținut diploma de licență în Filozofie, Etică și Filozofie Politică la Universitatea București.

Din ultima declarație de avere depusă, în anul 2024, reiese că Ana Ciceală deține un apartament în București. 

Venitul anual al acesteia a fost de 16.400 de lei din indemnizația primită în calitate de consilier general, la care s-au mai adăugat 470 de lei dintr-un contract de drepturi de autor și 17.799 de lei din chirie.

