Live TV

Alegeri locale 2025. Cine este Cătălin Drulă, fostul președinte USR care susține că merge „pe drumul deschis de Nicușor Dan”

Data publicării:
Drula candidatura INSTANT_CANDIDATURA_DRULA_PMB_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea
Din articol
CV-ul lui Cătălin Drulă, fostul ministru al Transporturilor Averea lui Cătălin Drulă

Cătălin Drulă este candidatul USR pentru Primăria Capitalei, postul rămas vacant după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale din acest an. Fostul ministru al Transporturilor se află, potrivit sondajelor, în spatele candidaților propuși de PSD și PNL. 

„Candidez la Primărie pentru că vreau să mergem înainte pe drumul deschis de Nicușor Dan. Vreau să facem din București un oraș sigur, viu și modern”, a spus Cătălin Drulă la lansarea candidaturii.

CV-ul lui Cătălin Drulă, fostul ministru al Transporturilor

La capitolul educație, Cătălin Drulă a absolvit în anul 1999 Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, iar în 2002 a absolvit Universitatea din Toronto, fiind licențiat în informatică. La aceeași universitate din Canada a obținut un master în informatică, în 2005.

Potrivit CV-ului personal, între 2006 și 2008 Cătălin Drulă a lucrat pentru un startup care a dezvoltat o platformă tehnologică pentru Marketing, iar între 2008 și 2010 a lucrat pentru o companie care a dezvoltat un sistem GPS.

Ulterior, între 2010 și 2015 a lucrat pentru alte trei companii specializate în sfera IT, iar din 2015 a fondat Asociația Pro Infrastructura, specializată pe monitorizarea proiectelor de infrastructură din România.

A intrat în zona politică în anul 2016, atunci când a fost consilier de stat la cancelaria prim-ministrului de atunci, Dacian Cioloș, pe infrastructura de transport.

A intrat în Parlament pe listele USR, ca deputat de Timiș, în legislatura 2016-2020, și a rămas pe același post până în prezent.

Între decembrie 2020 și septembrie 2021, Cătălin Drulă a ocupat funcția de ministru al Transporturilor, unde s-a remarcat în spațiul public, printre altele, pentru demolarea chioșcurilor de la metroul bucureștean.

„Un cartel se destructurează cu ranga”, spunea, el, în anul 2021.

Cătălin Drulă a mai ocupat și poziția de președinte al USR, între 2022 și 2024, când a demisionat pe fondul rezultatelor obținute de partid la alegerile locale și europarlamentare de anul trecut.

Averea lui Cătălin Drulă

Din ultima declarație de avere depusă (în anul 2024) reiese că Drulă deține un teren intravilan în Mogoșoaia și are un autoturism BMW fabricat în 2012.

El sublinia că are 14 conturi cu aproximativ 300.000 de euro și investiții în diverse companii de aproximativ 2,8 milioane de dolari.

La capitolul venituri, el a declarat 141.399 de lei din indemnizația de deputat, 1.917 lei din dividende de pe bursă, 51.874 de lei din dobânzi și 2.618 de lei din titluri de valoare.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fata in ninsoare
1
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
klaus si carmen iohannis
2
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
volodimir zelenski
3
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
Indemnizația pentru handicap 2025. Foto Getty Images
4
Cât este indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025. Cum se poate...
primaria capitalei
5
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
După o investiție de peste un miliard de euro și 905 zile de muncă, ”bijuteria” își deschide porțile sâmbătă!
Digi Sport
După o investiție de peste un miliard de euro și 905 zile de muncă, ”bijuteria” își deschide porțile sâmbătă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - ALEGERI LOCALE 2025 - GIGI NETOIU - DEPUNERE CANDIDA
Alegeri locale 2025. Cine este Gigi Nețoiu, afaceristul care a trecut prin fotbal, politică și Securitate
INSTANT_CANDIDATURA_ANCA_ALEXANDRESCU_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alegeri locale 2025. Cine e Anca Alexandrescu, moderatoarea TV care i-a consiliat pe Năstase, Ponta, Dăncilă și Dragnea
BUCURESTI - ALEGERI - PRIMARUL CAPITALEI - PARTIDUL SENS - 24 IUL 2025
Alegeri locale 2025. Cine este Ana Ciceală, candidata SENS pentru Primăria Capitalei
Târguri de Crăciun din România. Foto Getty Images
Cele mai frumoase târguri de Crăciun din România în 2025. Orașele unde sunt amenajate piețe festive
Raffaele Fitto și Nicușor Dan
Nicuşor Dan, după întâlnirea cu vicepreşedintele executiv al CE: Am reafirmat angajamentul ferm al României de a implementa PNRR
Recomandările redacţiei
profimedia-0821818353
Noi atacuri cu drone în Ucraina, la granița cu România. Armata a...
zelenski tump vance profimedia
Trump confirmă că a dat Ucrainei un ultimatum privind planul său de...
vgfevgfe
Digi24 vă arată, pas cu pas, ce se întâmplă într-un centru de...
steve witkoff
„Witkoff are nevoie de un psihiatru”: Reacții furioase la Bruxelles...
Ultimele știri
China amenință Marea Britanie cu consecințe dacă nu e lăsată să-și construiască la Londra „cea mai mare ambasadă din Europa”
Cum se obține indemnizația de handicap: Ce presupune evaluarea medicală. Cum se stabilește gradul de dizabilitate
Când se poate recalcula pensia pentru limita de vârstă. Procedura se face o singură dată pe an
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum s-a descurcat Cătălina Jacob la Miss Universe 2025. La proba costumul național a părut desprinsă de pe...
Cancan
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Fanatik.ro
Cristi Chivu a vizitat un loc neașteptat din orașul său natal, unde s-a recules: ”Multă lume nu știe”
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Simona Halep, din nou în centrul atenției. Cercetătorii români vor să folosească numele campioanei pentru un...
Adevărul
„Taxă pe poluare” pentru mașinile foarte vechi. Cum cresc impozitele
Playtech
Dosarul pentru însoțitor persoană cu handicap, în 2025. Cum se întocmeşte şi ce prevede legea
Digi FM
George Buhnici, la trei ani de la declarațiile controversate în care critica femeile cu celulită: „Aveam...
Digi Sport
Negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi s-au încheiat rapid!
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau duc relația la un alt nivel. Ce decizie a luat artista pentru sărbătorile din...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Prețuri „de lux” într-un bar din centrul Clujului: o salată de 96 de lei și o supă la 58 de lei. Reacțiile...
Newsweek
Arhivele Naționale eliberează gratuit adeverințe la pensie în 12 luni. Cu 800 lei le ai în 10 zile
Digi FM
Adevărul despre starea de sănătate a lui Vladimir Putin. Liderul rus a dezvăluit detalii despre controlul...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fiica lui Bruce Willis, mărturisiri sfâșietoare despre lupta pe care tatăl ei o duce cu demența...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...