Alegeri locale 2025. Cine este Cătălin Drulă, fostul președinte USR care susține că merge „pe drumul deschis de Nicușor Dan”

Cătălin Drulă este candidatul USR pentru Primăria Capitalei, postul rămas vacant după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale din acest an. Fostul ministru al Transporturilor se află, potrivit sondajelor, în spatele candidaților propuși de PSD și PNL.

„Candidez la Primărie pentru că vreau să mergem înainte pe drumul deschis de Nicușor Dan. Vreau să facem din București un oraș sigur, viu și modern”, a spus Cătălin Drulă la lansarea candidaturii.

CV-ul lui Cătălin Drulă, fostul ministru al Transporturilor

La capitolul educație, Cătălin Drulă a absolvit în anul 1999 Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, iar în 2002 a absolvit Universitatea din Toronto, fiind licențiat în informatică. La aceeași universitate din Canada a obținut un master în informatică, în 2005.

Potrivit CV-ului personal, între 2006 și 2008 Cătălin Drulă a lucrat pentru un startup care a dezvoltat o platformă tehnologică pentru Marketing, iar între 2008 și 2010 a lucrat pentru o companie care a dezvoltat un sistem GPS.

Ulterior, între 2010 și 2015 a lucrat pentru alte trei companii specializate în sfera IT, iar din 2015 a fondat Asociația Pro Infrastructura, specializată pe monitorizarea proiectelor de infrastructură din România.

A intrat în zona politică în anul 2016, atunci când a fost consilier de stat la cancelaria prim-ministrului de atunci, Dacian Cioloș, pe infrastructura de transport.

A intrat în Parlament pe listele USR, ca deputat de Timiș, în legislatura 2016-2020, și a rămas pe același post până în prezent.

Între decembrie 2020 și septembrie 2021, Cătălin Drulă a ocupat funcția de ministru al Transporturilor, unde s-a remarcat în spațiul public, printre altele, pentru demolarea chioșcurilor de la metroul bucureștean.

„Un cartel se destructurează cu ranga”, spunea, el, în anul 2021.

Cătălin Drulă a mai ocupat și poziția de președinte al USR, între 2022 și 2024, când a demisionat pe fondul rezultatelor obținute de partid la alegerile locale și europarlamentare de anul trecut.

Averea lui Cătălin Drulă

Din ultima declarație de avere depusă (în anul 2024) reiese că Drulă deține un teren intravilan în Mogoșoaia și are un autoturism BMW fabricat în 2012.

El sublinia că are 14 conturi cu aproximativ 300.000 de euro și investiții în diverse companii de aproximativ 2,8 milioane de dolari.

La capitolul venituri, el a declarat 141.399 de lei din indemnizația de deputat, 1.917 lei din dividende de pe bursă, 51.874 de lei din dobânzi și 2.618 de lei din titluri de valoare.

