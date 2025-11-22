Live TV

Alegeri locale 2025. Cine este Vlad Gheorghe, fost europarlamentar, care și-ar fi dorit sprijinul lui Nicușor Dan la Primăria Generală

Vlad Gheorghe. Foto: Inquam Photos / George Călin
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a intrat în cursa pentru București în calitate de independent. Candidatura sa a fost vehiculată încă din momentul în care a apărut alături de Nicușor Dan, atât în campania electorală cât și după ce a câștigat prima funcție în stat.

Candidatura lui Vlad Gheorghe la Primaria Capitalei a fost vehiculată încă din momentul în care s-a afișat alături de noul șef de stat, Nicușor Dan, în contextul campaniei acestuia pentru alegerile prezidențiale. Anunțul său s-a lăsat însă așteptat.

Cu privire la candidatura acestuia s-a speculat în ultimele luni că s-ar putea bucura de sprijinul președintelui Nicușor Dan, fiind un apropiat vechi al acestuia și regăsindu-se în trecut în echipa de voluntari a USR, precum și în echipa actualului președinte la alegerile prezidențiale. Președintele a ales să se afișeze cu un alt candidat.

Experiența și drumul spre politică

De profesie jurist, Vlad Gheorghe are 40 de ani, o diplomă de licență la Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană, București (2004-2008) și un master în Drept Fiscal, la Universitatea din București (2016-2017, fără disertație).

Drumul spre politică a fost deschis în 2015, atunci când Vlad Gheorghe era voluntar al Uniunii Salvați Bucureștiul (USB), ceea ce avea să se transforme în USR, iar de-a lungul anilor a stat aproape de Nicușor Dan.

Gheorghe a ajuns în Parlamentul European pe listele USR PLUS, în mandatul 2020-2024, pe locul lăsat liber de Clotilde Armand, care s-a întors la București după ce a câștigat Primăria Sectorului 1.

A demisionat din USR la începutul anului 2024 în urma unui scandal intern, iar conducerea partidului l-a acuzat că nu și-a plătit cotizațiile, motiv pentru care nu l-au mai primit la ședința Comitetului Politic și nu i-au mai dat drept de vot.

Vlad Gheorghe susținea că, de fapt, nu l-au primit pentru că s-a opus alianței dintre USR, PMP și Forța Dreptei.

În 2024, a candidat pentru un nou mandat de europarlamentar, din postura de independent, însă nu a strâns voturile necesare.

Bătut de jandarmi la protestul din 10 august

Vlad Gheorghe a fost în atenția publică după ce, la protestul din 10 august 2018, a fost bătut și pus la pământ de un jandarm.

Declarația de avere

Potrivit declarației de avere din 2024, fostul europarlamentar are o casă în Prahova și un apartament în București, deține 4 terenuri și o mașină din 2019. Are aproximativ 170.000 de euro în conturi, iar într-un an, din salariul de europarlamentar, a câștigat în jur de 94.000 de euro.

