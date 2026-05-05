Vlad Gheorghe cere o Alianță Reformistă condusă de Ilie Bolojan: „Partidele de sistem și-au dat din nou mâna”

Vlad Gheorghe. Foto: Inquam Photos / George Călin

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, în prezent consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan, susține că România are nevoie de o nouă construcție politică reformistă, care să continue schimbările începute în administrație și în companiile de stat. El adaugă că această alianță trebuie să fie condusă tot de președintele PNL.

„România are nevoie de o Alianţă Reformistă condusă de Ilie Bolojan. Partidele de sistem şi-au dat încă o dată mâna, la fel ca de fiecare dată în ultimii 35 de ani, pentru a elimina orice pericol de schimbare. Despre asta a fost moţiunea de cenzură. Este datoria noastră să ne unim şi să construim o Alianţa Reformistă care să fie gata atât de lupta cu eternii baroni lucrători la stat, cât şi de participarea la alegeri”, a scris Vlad Gheorghe marți pe Facebook, iar postarea sa e însoți de o fotografie în care apare împreună cu Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu.

Potrivit acestuia, viitoarea Alianță Reformistă ar trebui să ducă mai departe reformele în „companiile de stat căpuşate de băieţii deştepţi” și să implementeze reforma administrativă necesară.

„E nevoie de implicarea societăţii civile, a politicienilor oneşti şi a românilor în general. E nevoie de unitate, să înţelegem că nu mai avem de ales şi trebuie cu toţii să ne implicăm. Pentru că altfel totul este pierdut”, a conchis Vlad Gheorghe.

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu și-a arătat susținerea pentru Ilie Bolojan, după ce a fost adoptată moțiunea de cenzură „suveranistă, antieuropeană”.

Dintre cei patru prim-vicepreședinți ai PNL, Ciprian Ciucu este singurul care a vorbit despre susținerea în continuare a lui Ilie Bolojan. Ceilalți trei prim-vicepreședinți ai partidului Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Adrian Veștea consideră că liberalii nu trebuie să iasă de la guvernare.

