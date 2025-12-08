Traian Băsescu a declarat luni, la Digi24, că Daniel Băluță și Cătălin Drulă au pierdut alegerile la Primăria Capitalei din cauza propriilor partide. Fostul președinte a explicat că Drulă „a fost executat pentru ce a făcut USR-ul la guvernare”, în timp ce în cazul lui Băluță vina îi aparține lui Sorin Grindeanu, care ar fi „dezgustat electoratul cu atitudini duplicitare”. În același timp, Băsescu a spus că scorul obținut de Anca Alexandrescu este o „punere la punct” a partidului AUR.

„Drulă, executat pentru ce a făcut USR-ul la guvernare”

Băsescu spune că Drulă a decontat lipsa de asumare a miniștrilor USR.

„Eu nu pot să-l acuz pe președinte c-a greșit, pentru că și eu am susținut candidatul de după mine. Când am plecat de la Primărie la Cotroceni l-am susținut pe Adrian Videanu să fie noul primar al Capitalei. Deci, nu pot fi demagog să spun că a greșit domnul președinte. Pe de o parte, pe de altă parte, nu cred că a influențat rezultatul obținut de domnul Drulă. Nu susținerea președintelui l-a făcut să obțină 12 procente, ci ce s-a întâmplat la Ministerul Mediului. Uităm că avem un Praid, uităm că avem în Prahova 100.000 de cetățeni care n-au apă și că toată povestea asta e legată de un ministru USR, de doamna Buzoianu.

Drulă nu a decontat neapărat ce au greșit miniștri USR, a decontat în primul rând convingerea miniștrilor USR că ei nu au vină și responsabilitate. Cum la un dezastru cum este Praidul și Prahova ministru să vină să spună senin `nu-i răspunderea mea`? Ai răspundere politică. În momentul în care te-ai dus la Ministerul Mediului ți-ai asumat răspunderea politică pentru acest minister și pentru bune și pentru rele.

Iar doamna Buzoianu a adus după dânsa o serie de lucruri care au creat nemulțumire și populației și au creat și riscuri economice consistente. Deci, cred că marea problemă este lașitatea și neasumarea. Eu sunt ministru, dar sunt fără nicio răspundere. Păi atunci, pentru ce ești ministru? Ca să ai mașină, secretară, aghiotant și locuință de protocol? Pentru ce ești ministru dacă nu ai răspundere politică? Domnul Drulă a fost executat pentru ceea ce USR-ul a făcut la guvernare, adăugându-l și pe fostul ministru al Apărării”, consideră Traian Băsescu.

Băsescu: „Grindeanu a dezgustat electoratul”

Fostul președinte dă vina pe șeful PSD Sorin Grindeanu pentru înfrângerea lui Daniel Băluță, despre care spune că a îndepărtat electoratul din cauza atitudinii duplicitare.

„La Băluță lucrurile trebuiesc căutate chiar în modul în care domnul președinte Grindeanu a girat această funcție. Acest joc a fost sesizat de bucureșteni, în interiorul coaliției era de acord, ieșea din ședințele de coaliție și spunea cum se luptă dânsul să nu crească taxele. Deci, bucureștenii nu sunt un electorat pe care poți să-l păcălești cu atitudini duplicitare. Și aici, Băluță a fost sancționat. Și intrarea doamnei Anca Alexandrescu a avut impactul ei, dar primul responsabil este jocul dublu făcut de Grindeanu, care a dezgustat pur și simplu electoratul”

„Și unu, și altul a pierdut din cauza propriilor partide”, concluzionează fostul președinte.

Băsescu mai remarcă faptul că PSD nu a avut candidat pe primele două locuri în ultimele rânduri de alegeri.

„Anul trecut și anul acesta s-au desfășurat patru rânduri de alegeri, la funcții de mare responsabilitate în România. Două alegeri prezidențiale și două alegeri pentru Primăria Capitalei. La niciuna din aceste patru alegeri, PSD-ul nu a avut om pe locul doi sau pe locul întâi. Deci PSD-ul trebuie să se uite foarte bine, în primul rând la modul cum își selectează candidații. Era greu de imaginat până anul trecut că PSD-ul ar putea să nu aibă în competiția prezidențială candidat în turul doi sau că ar putea să nu fie în primele două locuri la Primăria Capitalei”, spune el.

AUR, pus la punct

În ce privește clasamentul la alegerile de duminică. Băsescu a subliniat că procentul obținut de candidata susținută de AUR e o „punere la punct” a partidului condus de George Simion.

„Scorul Ancăi Alexandrescu ne arată că și poporul poate fi reticent, mai ales când este vorba de partide extremiste, iar faptul că în sondaje au arătat tot timpul 40-50 de procente, aceste alegeri au fost o punere la punct, adică i-au spus partidului AUR unde îi este locul. Este undeva în jur de 20%”, adaugă el.

Ciprian Ciucu a câştigat duminică alegerile la Primăria Capitalei cu peste 36% din voturile electoratului.

