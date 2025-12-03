Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat miercuri, în emisiunea Jurnalul de Seară, că nu va fi noul ministru al Apărării, dacă va pierde alegerile din 7 decembrie. „E exclus, nu voi fi ministru în acest Guvern”, a spus acesta.

Întrebat ce va face dacă va pierde alegerile, în contextul în care USR trebuie să numească un ministru al Apărării, Cătălin Drulă a răspuns:

„Eu intru în această competiție ca să o câștig și le cer încrederea bucureștenilor și să aleagă pe cine cred ei că este cel mai bun candidat pe 7 decembrie. Evident,orice rezultat e posibil. Eu sunt un om asumat, am fost întotdeauna, dar eu intru aici ca să câștig.

(...) Nu, nu voi fi ministrul Apărării. De altfel, nu știu dacă colegii mei, eu nu fac parte din conducerea USR de un an și jumătate, vor face numirea până în alegeri sau după. Deocamdată este un interimat asigurat de domnul Miruță, dar vă spun cu toată fermitatea că este exclus. Nu voi fi în acest Guvern, nu voi fi nici ministrul Apărării. Nu.”

La finalul lunii noiembrie, Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării în urma scandalului privind studiile sale. Decizia a fost luată în urma unor consultări cu președintele României, premierul și mai mulți colegi din USR.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română. România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara”, a scris Ionuț Moșteanu pe Facebook, vineri.

În ce privește o nouă numire la Apărare, liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a declarat că USR va lua decizia în următoarele zile, cel mai probabil după alegerile din data de 7 decembrie.

„Decizia USR cu privire la noul ministru al Apărării va fi luată în următoarele zile. În momentul de față, Guvernul este funcțional, iar atribuțiile Ministerului Apărării sunt îndeplinite de Radu Miruță.

În cazul unei posibile interceptări de drone pe teritoriul României, cel care dă comanda nu este ministrul Apărării, ci comandantul de misiune, care are mână liberă să analizeze circumstanțele și să ia cea mai bună decizie”, a declarat Ștefan Pălărie.

