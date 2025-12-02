Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a declarat că USR va lua o decizie în privința noului ministru al Apărării în următoarele zile, cel mai probabil după alegerile din data de 7 decembrie. „În momentul de față, Guvernul e funcțional, atribuțiile ministrului Apărării sunt îndeplinite”, a subliniat acesta.

„Decizia USR cu privire la noul ministru al Apărării va fi luată în următoarele zile. În momentul de față, Guvernul este funcțional, iar atribuțiile Ministerului Apărării sunt îndeplinite de Radu Miruță.

În cazul unei posibile interceptări de drone pe teritoriul României, cel care dă comanda nu este ministrul Apărării, ci comandantul de misiune, care are mână liberă să analizeze circumstanțele și să ia cea mai bună decizie”, a declarat Ștefan Pălărie, marți, la Parlament.

Întrebat dacă propunerea va fi făcută după alegerile din București, acesta a transmis: „Mai degrabă după ziua de duminică, când toți bucureștenii sunt așteptați la vot”.

Consultări cu Nicușor Dan

Liderul USR a mai precizat că vor exista consultări inclusiv cu președintele Nicușor Dan în privința portofoliului de la Apărare.

„Să nu uităm că atribuțiile apărării, cât și cele ale diplomației sunt și atribuții ale președintelui și vor exista astfel de consultări cu președintele.

Eu aș prefera să fie un om din interiorul partidului, dar aceasta va fi o decizie pe care o vor lua forurile statutare. Toate opțiunile sunt pe masă”, a mai declarat Pălărie, care a exclus varianta ca propunerea USR de ministru al Apărării să fie Cătălin Drulă.

În USR deja se discută varianta pentru postul de ministru al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Potrivit informațiilor Digi24, sunt mai multe nume pe masă, de la parlamentari USR, aflați în conducerea comisiilor de Apărare din Legislativ, la fostul europarlamentar Dragoș Tudorache, după cum urmează:

Bogdan Rodeanu, deputat USR din 2016 și până în prezent, vicepreședinte al Comisiei pentru Apărare de la Camera Deputaților;

Alexandru Dimitriu, deputat USR, al cărui nume fusese vehiculat să preia un minister și în momentul în care se negociau portofoliile în actuala Coaliție de guvernare;

Mihnea Motoc, care a mai condus Ministerul Apărării în Guvernul Cioloș;

Dragoș Tudorache, fost europarlamentar, membru REPER și reprezentant al aripii PLUS. În prezent, Tudorache deține o funcție la nivel european, după încheierea mandatului de eurodeputat, însă ar fi o variantă preferată dinspre Cotroceni;

Sorin Șipoș, senator USR și membru în comisia care se ocupă de controlul SIE;

Nicu Fălcoi, senator USR, membru în Comisia pentru Apărare;

Editor : A.G.