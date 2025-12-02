Live TV

Video Când va propune USR un nou ministru al Apărării: „Guvernul e funcțional, atribuțiile sunt îndeplinite”

Data publicării:
usr
USR. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Consultări cu Nicușor Dan

Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a declarat că USR va lua o decizie în privința noului ministru al Apărării în următoarele zile, cel mai probabil după alegerile din data de 7 decembrie. „În momentul de față, Guvernul e funcțional, atribuțiile ministrului Apărării sunt îndeplinite”, a subliniat acesta.

„Decizia USR cu privire la noul ministru al Apărării va fi luată în următoarele zile. În momentul de față, Guvernul este funcțional, iar atribuțiile Ministerului Apărării sunt îndeplinite de Radu Miruță.

În cazul unei posibile interceptări de drone pe teritoriul României, cel care dă comanda nu este ministrul Apărării, ci comandantul de misiune, care are mână liberă să analizeze circumstanțele și să ia cea mai bună decizie”, a declarat Ștefan Pălărie, marți, la Parlament. 

Întrebat dacă propunerea va fi făcută după alegerile din București, acesta a transmis: „Mai degrabă după ziua de duminică, când toți bucureștenii sunt așteptați la vot”. 

Consultări cu Nicușor Dan

Liderul USR a mai precizat că vor exista consultări inclusiv cu președintele Nicușor Dan în privința portofoliului de la Apărare.

„Să nu uităm că atribuțiile apărării, cât și cele ale diplomației sunt și atribuții ale președintelui și vor exista astfel de consultări cu președintele.

Eu aș prefera să fie un om din interiorul partidului, dar aceasta va fi o decizie pe care o vor lua forurile statutare. Toate opțiunile sunt pe masă”, a mai declarat Pălărie, care a exclus varianta ca propunerea USR de ministru al Apărării să fie Cătălin Drulă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În USR deja se discută varianta pentru postul de ministru al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Potrivit informațiilor Digi24, sunt mai multe nume pe masă, de la parlamentari USR, aflați în conducerea comisiilor de Apărare din Legislativ, la fostul europarlamentar Dragoș Tudorache, după cum urmează:

  • Bogdan Rodeanu, deputat USR din 2016 și până în prezent, vicepreședinte al Comisiei pentru Apărare de la Camera Deputaților;
  • Alexandru Dimitriu, deputat USR, al cărui nume fusese vehiculat să preia un minister și în momentul în care se negociau portofoliile în actuala Coaliție de guvernare;
  • Mihnea Motoc, care a mai condus Ministerul Apărării în Guvernul Cioloș;
  • Dragoș Tudorache, fost europarlamentar, membru REPER și reprezentant al aripii PLUS. În prezent, Tudorache deține o funcție la nivel european, după încheierea mandatului de eurodeputat, însă ar fi o variantă preferată dinspre Cotroceni;
  • Sorin Șipoș, senator USR și membru în comisia care se ocupă de controlul SIE;
  • Nicu Fălcoi, senator USR, membru în Comisia pentru Apărare;

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
Vladimir Putin
4
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
băzăvan
5
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat
Digi Sport
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
plen camera deputatilor
Val de amendamente pentru reforma pensiilor speciale. O deputată aleasă pe listele AUR cerea o pensie mai mare pentru magistrați
2025-06-23-8331
Guvernul își asumă, astăzi, răspunderea pe legea privind pensiile magistraților. Forma finală a proiectului, adoptată fără amendamente
elena lasconi
Elena Lasconi: Sunt extrem de supărată pe actualul guvern. Este cel mai rău guvern din istoria României din ultimii 35 de ani
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - CANDIDAT USR - INTALNIRE CU OAMENI DE
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan, despre care spune că nu-i inspiră încredere: „Este un om rău, răzbunător și mincinos”
Screenshot 2025-11-30 at 18.44.16
George Simion, ales președinte AUR pentru a doua oară: În 2026 se poate întâmpla orice, de la a fi arestat până la o guvernare AUR
Recomandările redacţiei
un barbat tine in maini mai multe materiale pirotehnice
Petarde interzise în Lege vândute „la liber” pe internet. Poliția...
foc de artilerie în Ucraina
Bătălia de la Pokrovsk, faza pe revendicare. Miza uriașă a singurei...
ID291700_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Daniel David, după criticile lui Nicușor Dan privind educația din...
Bolivia la paz
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români...
Ultimele știri
Marius Isăilă a fost trimis în judecată. Fostul senator PSD este acuzat că a vrut să dea mită fostului ministru al Apărării
Continuă căutările pentru tânărul britanic dispărut în munți. El plecase acum mai bine de o săptămână spre „Castelul lui Dracula”
Călin Georgescu anunță că nu susține niciun candidat pentru București: „Mă distanțez total”. AUR spune că încă este „afectat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Val de reacții după ce o femeie de 61 de ani a spulberat miturile despre intervențiile estetice: „Ar trebui...
Cancan
Povestea incredibilă din spatele arestării gemenelor Indiggo. Visul american s-a spulberat!
Fanatik.ro
Denis Alibec, aproape de despărțirea în iarnă de FCSB. Ce variante are atacantul lui Gigi Becali. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Gigi Becali și-a declarat public susținerea pentru Călin Georgescu! De ce și-a schimbat părerea despre omul...
Adevărul
România, părăsită de majoritatea sașilor, șvabilor și evreilor. Cum s-a transformat structura demografică...
Playtech
Cum se face dezbaterea succesorală când nu există acte pe casă. Soluții și proceduri
Digi FM
Gemenele din trupa Indiggo, probleme cu legea în Miami. Acuzațiile grave care li se aduc, după ce au fost...
Digi Sport
Hărțuită de un bărbat până a cedat psihic, Emma Răducanu a făcut anunțul
Pro FM
Ellie Goulding este însărcinată cu al doilea copil. Artista îl va face tată pentru prima dată pe iubitul ei...
Film Now
George Clooney își amintește cum a pierdut un rol important în fața lui Brad Pitt: "La naiba, el l-a luat...
Adevarul
Povestea eroinelor care au salvat oameni din calea naturii dezlănțuite. Una dintre ele avea doar 10 ani, iar...
Newsweek
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Calendar complet
Digi FM
"Acasă e acolo unde se află inima", tema Crăciunul din acest an la Casa Albă. Pregătirile, perturbate de...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Un adolescent care visa să îmblânzească lei a fost sfâşiat mortal după ce a intrat în ţarcul de la o grădină...
Film Now
Dezvăluiri despre Keith Urban, după divorțul de Kidman: „Se întreabă dacă nu cumva a făcut o greșeală uriașă...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...