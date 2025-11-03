Live TV

Video Cum își fac campanie candidații în lupta pentru Primăria Capitalei. Cine sunt cei opt care și-au anunțat deja intrarea în cursă

Data publicării:
Foto cu caracter ilustrativ: Inquam Photos / George Călin

Alegerile pentru Primăria Capitalei se apropie, iar candidații au două săptămâni pentru a-i convinge pe bucureșteni că merită să ocupe locul lăsat liber de Nicușor Dan. În lupta pentru București candidații au intrat cu idei inventive: unii se declară familiști convinși pe Facebook, alții își iau inspirația din versurile lui Frank Sinatra, iar unii aleg să intre în cursă alături de președintele Dan.

Bucureștenii vor ieși pe 7 decembrie să își aleagă noul primar general. Din partea coaliției de guvernare sunt trei candidați: Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), și Cătălin Drulă (USR). 

De asemenea, partidul SENS ar urma să o susțină pe Ana Ciceală.

Va intra în cursa pentru Capitală și Liviu Negoiță, susținut din partea PUSL, iar Vlad Gheorghe, fost europarlamentar, și-a asumat o candidatură la București.

De asemenea, Anca Alexandrescu, realizatoare la televiziunea Realitatea Plus, și-a anunțat intenția de a candida la Capitală. Din partea POT va candida actorul George Burcea. 

Pe 12 noiembrie încep înscrierile pentru candidați, iar pe 22 noiembrie va începe campania electorală, care va ține două săptămâni.

Guvernul a adoptat săptămâna trecută și bugetul pentru alegeri, acesta fiind undeva la 67 de milioane de lei. 

