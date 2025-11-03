Sondaj la comanda PNL: Scor strâns între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Cum se poziționează Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu

Ciprian Ciucu și Daniel Băluță sunt umăr la umăr în preferințele de vot ale bucureștenilor, pentru funcția de primar general, potrivit unui sondaj comandat de PNL la finalul lunii octombrie, fiind despărțiți de mai puțin de două puncte procentuale. După candidații PNL și PSD, următorii în intențiile de vot sunt Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu.

Sondajul a fost realizat de Novel Research, în perioada 24-31 octombrie 2025, la comanda PNL. Potrivit acestuia, Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) sunt favoriți în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei, fiind pe primele locuri ale clasamentului.

Edilul Sectorului 6 ar obține 26,4% din voturi, urmat de primarul Sectorului 4 cu 24,5%, arată sondajul.

Cătălin Drulă, candidatul USR, este pe locul al treilea în intenția de vot, cu 18,7%, iar Anca Alexandrescu ar obține 15% dintre voturi.

Ana-Maria Ciceală, susținută de partidul SENS, ar primi 4,9% din voturile bucureștenilor, iar alți candidați 10,5%.

Profilul votanților fiecărui candidat

Potrivit sondajului, liberalul Ciprian Ciucu ar atrage votanți în special din Sectorul 6, cel pe care îl conduce în prezent, dar și din Sectoarele 1, 2 și 3, cu educație superioară și vârste între 30-44 de ani, dar și 65+.

Social-democratul Daniel Băluță se bazează pe votanții din Sectorul 4, unde este primar, dar și pe cei care locuiesc în Sectorul 5, unde primar este Vlad Popescu Piedone, fiul lui Cristian Popescu Piedone, care și-a anunțat deja susținerea pentru candidatul PSD. Potrivit studiului, Daniel Băluță are sprijin mai mare în rândul votanților cu educație medie și inferioară, cu vârste peste 45 de ani.

Cătălin Drulă este preferat de tineri, în special de către votanții din Sectorul 1, în timp ce Anca Alexandrescu are sprijin mai mare în Sectoarele 2 și 4 mai ales din rândul votanților de peste 45 de ani.

Sondajul a fost realizat telefonic (metoda CATI) pe un eșantion de 1.001 respondenți, în perioada 24–31 octombrie 2025, cu o marjă de eroare de ±3% și un nivel de încredere de 95%.

