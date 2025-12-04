Daniel Băluță spune că Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu „au o înțelegere politică, se menajează unul pe altul”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, candidat la Primăria Capitalei, îi acuză pe doi dintre rivalii săi, liberalul Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu, independentă susținută de AUR, de blat. El a spus la Digi24 că cei doi sunt „ într-o adevărată frăție”, pentru că nu s-au atacat reciproc în campania electorală pentru alegerile de duminică. Pe de altă parte, și Ciucu vorbea recent despre un „blat PSD-AUR”.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, candidat la Primăria Capitalei, îi acuză pe doi dintre rivalii săi, liberalul Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu, independentă susținută de AUR, de blat. El a spus la Digi24 că cei doi sunt „ într-o adevărată frăție”, pentru că nu s-au atacat reciproc în campania electorală pentru alegerile de duminică. Pe de altă parte, și Ciucu vorbea recent despre un „blat PSD-AUR”.

„Eu consider că colegul candidat de la PNL, împreună cu doamna candidat susținută de partidul AUR, sunt într-o adevărată frăție, au o înțelegere politică. Sunt niște candidați care se menajează unul pe altul. Nu există niciodată în nici în speech-ul unuia, nici în al celuilalt, în mod direct persoana candidatului. Nu există discuții despre planurile și proiectele pe care unul sau altul le au. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, candidatul PNL are dorința de a crea un fals mobil de mobilizare a electoratului de dreapta, folosindu-se de această sperietoare (a suveranismului, n.r.), dacă vreți, ceea ce reprezintă, în fond, din „Cei doi încearcă să se potențeze unul pe altul, fiecare dorind să submineze câte un candidat, domnul Ciucu pe domnul Drulă, iar cealaltă candidată nu știu pe cine”, a adăugat el.

Băluță a spus că el s-a concentrat în campanie pe problemele Bucureștiului, nu pe partea politică.

„Avem niște profiluri diferite de candidați. Eu am ales să vorbesc despre lucrurile pe care le-am făcut, despre planurile și proiectele pentru București. M-am raportat la ceilalți doi candidați pentru că într-adevăr, sunt niște politicieni și această campanie au abordat-o în această versiune. Mai puțin au vorbit despre București, despre problemele Bucureștiului și mai mult au vorbit despre politică”, a mai spus el.

Nu este singurul candidat care lansează acuzații de „blat” electoral.

Și Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, a spus săptămâna trecută, tot la Digi24, că se așteaptă la un „blat PSD-AUR”.

„S-a mai întâmplat, nu ar fi o noutate. Sunt unii oameni care nu învață nimic din propriile greșeli. Pe sub masă s-au dat drumul la niște discuții. Nu am probe, dar am informații, care îmi vin din diferite surse, și mă aștept la acest lucru. Discuțiile există, fiecare încearcă să-și potențeze capitalul de negociere în raport cu celălalt. Vor fi mișcări, dar, în final, se vor duce în favoarea PSD. Așa a fost și în trecut”, a spus Ciucu.

Editor : M.B.