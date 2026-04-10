Video Scumpiri în lanț în București: biletul STB ar putea ajunge la 5 lei, după ce și Metrorex a anunțat majorări

Data publicării:
STB
Foto: Primăria Municipiului Bucureşti Facebook

Prețul unui bilet pentru transportul în comun din București ar putea crește de la 3 la 5 lei, potrivit unei propuneri formulate de Societatea de Transport București (STB), care urmează să fie analizată săptămâna viitoare. Inițiativa vine la doar câteva zile după ce și Metrorex a anunțat intenția de a majora tarifele pentru călătoriile cu metroul, de la 5 la 7 lei.

Propunerea privind majorarea tarifului STB va fi prezentată în cadrul unei ședințe a Adunării Generale a Acționarilor (AGA), programată pentru săptămâna viitoare, potrivit Club Feroviar.

Majorarea tarifelor a devenit și subiect de dispută politică între Primăria Capitalei, condusă de liberalul Ciprian Ciucu, și Consiliul General al Municipiului București (CGMB), dominat de PSD.

După ce, în luna ianuarie, o propunere de majorare a tarifelor a fost respinsă în CGMB, săptămâna viitoare ar urma să fie înaintată o nouă inițiativă de către AGA STB primarului general, cu susținerea unor consilieri PSD.

La votul din ianuarie, doar 23 dintre cei 55 de consilieri au susținut creșterea tarifelor, aceștia provenind de la PNL, USR, REPER și Forța Dreptei. Consilierii PSD s-au abținut, alături de cei de la PPUSL și PMP, în timp ce AUR a votat împotrivă.

Chiar și fără o majoritate în Consiliul General, primarul general are un rol esențial, deoarece decide dacă propunerea este introdusă pe ordinea de zi.

Până în prezent, Ciprian Ciucu nu a pus la vot propunerea de majorare susținută de PSD. „I-am trimis documentul încă odată săptămâna trecută, dar nu l-a pus pe ordinea de zi”, a declarat Marian Artimon, consilier PSD în CGMB și membru al AGA STB.

Acesta susține că majorarea tarifelor este necesară: „Încă din ianuarie 2025 am solicitat prin document să crească tariful la cinci lei, căci societatea se duce în faliment. Din păcate fostul primar general, fostul primar interimar și actualul primar nu le-au pus pe ordinea de zi. E imperios necesar, având în vedere faptul că nu se asigură compensația pe care se obligaseră să o plătească prin contract”.

Noul director general al STB, Andrei Dinculescu, a declarat că o eventuală creștere a prețului biletului nu ar aduce neapărat mai mulți bani companiei, deoarece compensația de la Primărie ar fi ajustată în consecință.

În schimb, măsura ar îmbunătăți fluxul de numerar. „Ne-ar ajuta foarte mult”, a spus acesta, explicând că societatea nu ar mai depinde de momentul în care sunt virate compensațiile.

Dinculescu a precizat că STB a transmis deja către Primărie un proiect de majorare la 5 lei, însă acesta nu a fost introdus pe ordinea de zi. De asemenea, compania susține și necesitatea creșterii prețului pe kilometru, care nu a mai fost actualizat din 2023.

Editor : Ș.A.

Top Citite
Xi Jinping inspectează soldații
1
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
2
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
girofar al unei masini de politie
3
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers...
donald trump (1)
4
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când...
un submarin rusesc este urmarit de o nava britanica
5
„Preşedintelui Putin îi spun: «Vă vedem»”. Armata britanică anunţă că a urmărit trei...
Rinat Ahmetov i-a lăsat "mască" pe toți, după moartea lui Mircea Lucescu: "Promisiune încălcată!"
Digi Sport
Rinat Ahmetov i-a lăsat "mască" pe toți, după moartea lui Mircea Lucescu: "Promisiune încălcată!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tramvai 41 noaptea
Transportul public în București în noaptea de Înviere. STB: tramvaiul 41 și 25 de linii de noapte disponibile. Metroul circulă non-stop
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Summit B9 și al Țărilor Nordice, la București: Mark Rutte, invitat. Donald Trump nu va participa
oameni la metrou
Cum va circula metroul în noaptea de Înviere. Programul Metrorex de Paște 2026
CEFTA, Viktor ORBÁN - premiér Maďarsko
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge Shahed-urile lansate de Kremlin
terase centru bucuresti centrul vechi
Primăria Capitalei pregătește un nou regulament pentru terasele din centrul orașului
Recomandările redacţiei
Viktor Orban
Problema „calului troian”. Cele cinci opțiuni la care poate apela...
Siegfried Muresan ţine un discurs în Parlamentul European.
Bugetul UE pentru următorii 7 ani. Siegfried Mureșan: Prioritatea va...
profimedia-0896348480
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit...
mircea lucescu emanuel rosu
„S-a simțit rău și a pierdut kilograme”. Jurnalistul care i-a luat...
Ultimele știri
Fractură în baza de susținători MAGA. Figuri cheie din ambele tabere ale mișcării îl critică pe Donald Trump
Serghei, realizatorul emisiunii de satiră politică de la Digi24, a anunțat că va deveni tată
UE analizează relația cu Ungaria, după dezvăluirile privind legăturile cu Rusia. Siegfrid Mureșan: „Să stăm departe de acest virus”
Partenerii noștri
Pe Roz
Gianluca Vacchi, pictorial de senzație alături de partenera lui mai tânără cu 27 de ani decât el. Imaginile...
Cancan
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Fanatik.ro
România, printre aliații preferați ai lui Donald Trump? Avantaj real sau risc ascuns. „Dacă apele din jur...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
De ce a refuzat Mircea Lucescu să antreneze o națională care avea în componență și un Balon de Aur. Rolul...
Adevărul
Donald Trump pregătește o mutare majoră: SUA ar putea retrage o parte a trupelor din Europa, pe fondul...
Playtech
Cât îți crește factura la curent în perioada Paștelui dacă folosești cuptorul electric. Calcul în funcție de...
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Turcii au văzut ce a făcut Șumudică la sicriul lui Mircea Lucescu: "Așa ceva n-ați mai văzut"
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
David Duchovny, cum nimeni nu l-a mai văzut. Cu perucă blondă și ruj roșu aprins, îmbrăcat în haine de...
Adevarul
Decese și dispariții misterioase în rândul savanților legați de programe clasificate ale SUA. Al nouălea om...
Newsweek
Se schimbă vârsta standard de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul în care te-ai născut?
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...