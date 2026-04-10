Prețul unui bilet pentru transportul în comun din București ar putea crește de la 3 la 5 lei, potrivit unei propuneri formulate de Societatea de Transport București (STB), care urmează să fie analizată săptămâna viitoare. Inițiativa vine la doar câteva zile după ce și Metrorex a anunțat intenția de a majora tarifele pentru călătoriile cu metroul, de la 5 la 7 lei.

Propunerea privind majorarea tarifului STB va fi prezentată în cadrul unei ședințe a Adunării Generale a Acționarilor (AGA), programată pentru săptămâna viitoare, potrivit Club Feroviar.

Majorarea tarifelor a devenit și subiect de dispută politică între Primăria Capitalei, condusă de liberalul Ciprian Ciucu, și Consiliul General al Municipiului București (CGMB), dominat de PSD.

După ce, în luna ianuarie, o propunere de majorare a tarifelor a fost respinsă în CGMB, săptămâna viitoare ar urma să fie înaintată o nouă inițiativă de către AGA STB primarului general, cu susținerea unor consilieri PSD.

La votul din ianuarie, doar 23 dintre cei 55 de consilieri au susținut creșterea tarifelor, aceștia provenind de la PNL, USR, REPER și Forța Dreptei. Consilierii PSD s-au abținut, alături de cei de la PPUSL și PMP, în timp ce AUR a votat împotrivă.

Chiar și fără o majoritate în Consiliul General, primarul general are un rol esențial, deoarece decide dacă propunerea este introdusă pe ordinea de zi.

Până în prezent, Ciprian Ciucu nu a pus la vot propunerea de majorare susținută de PSD. „I-am trimis documentul încă odată săptămâna trecută, dar nu l-a pus pe ordinea de zi”, a declarat Marian Artimon, consilier PSD în CGMB și membru al AGA STB.

Acesta susține că majorarea tarifelor este necesară: „Încă din ianuarie 2025 am solicitat prin document să crească tariful la cinci lei, căci societatea se duce în faliment. Din păcate fostul primar general, fostul primar interimar și actualul primar nu le-au pus pe ordinea de zi. E imperios necesar, având în vedere faptul că nu se asigură compensația pe care se obligaseră să o plătească prin contract”.

Noul director general al STB, Andrei Dinculescu, a declarat că o eventuală creștere a prețului biletului nu ar aduce neapărat mai mulți bani companiei, deoarece compensația de la Primărie ar fi ajustată în consecință.

În schimb, măsura ar îmbunătăți fluxul de numerar. „Ne-ar ajuta foarte mult”, a spus acesta, explicând că societatea nu ar mai depinde de momentul în care sunt virate compensațiile.

Dinculescu a precizat că STB a transmis deja către Primărie un proiect de majorare la 5 lei, însă acesta nu a fost introdus pe ordinea de zi. De asemenea, compania susține și necesitatea creșterii prețului pe kilometru, care nu a mai fost actualizat din 2023.

