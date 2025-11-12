Live TV

Dominic Fritz îl acuză pe Ciprian Ciucu că a făcut „blat deschis” cu PSD în 2024. Stroe (PNL): Scopul lui e de a fura voturi de dreapta

dominic fritz ciprian ciucu
Foto: Inquam Photos
Din articol
Dominic Fritz: Ciucu a fost candidatul PSD-PNL acum doar un an. A făcut un blat deschis cu PSD 

Deputatul PNL Ionuț Stroe a comentat declarația lui Dominic Fritz făcută marți la Digi24, în care președintele USR acuză că pentru a câştiga alegerile de la Sectorul 6 de anul trecut, Ciprian Ciucu, susţinut acum de PNL pentru Primăria Capitalei, a făcut la acel moment „un blat deschis” cu PSD. Reprezentantul liberalilor spune că „Fritz lovește în Ciucu cu scopul de a fura voturi de dreapta în București pentru Drulă”. 

„Una zice, alta face. Președintele USR, Dominic Fritz, se declară anti-PSD, dar lovește în singurul om care poate învinge PSD în București – Ciprian Ciucu. 

Acuzațiile potrivit cărora Ciucu ar fi făcut blat cu PSD țin de domeniul science-fiction. În 2024, acesta a fost reales primar cu peste 73% din voturile locuitorilor Sectorului 6. Ăsta nu e blat, e legitimitate și performanță administrativă. 

Atacurile lui Dominic Fritz nu sunt despre moralitate, ci despre recunoașterea înfrângerii. Când știi că nu ai șanse cu propriul candidat, inventezi conspirații și încerci să lovești în cel mai puternic candidat de dreapta din București.  

Ciprian Ciucu a arătat că lucrurile se pot schimba fundamental în bine în București în timp scurt, fără scandal și fără circ. Cu viziune, cu muncă și cu respect față de cetățean.  

Fritz lovește în Ciucu cu scopul de a fura voturi de dreapta în București pentru Drulă. Dar Bucureștiul, cu un public informat, va recunoaște diferența între lideri care livrează, cum este Ciucu, și actori care minează opoziția, cum sunt cei de la USR”, arată mesajul deputatului PNL Ionuț Stroe pe Facebook. 

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, marţi, la Digi24, că pentru a câştiga alegerile de la Sectorul 6 de anul trecu, Ciprian Ciucu, susţinut acum de PNL pentru Primăria Capitalei, a făcut la acel moment „un blat deschis” cu PSD. 

Din acest motiv, Ciprian Ciucu „nu este un candidat foarte credibil” în a preîntâmpina revenirea la putere a PSD în Capitală, a afirmat Fritz. 

„Candidatul care a făcut un blat deschis cu PSD a fost domnul Ciucu. A fost candidatul PSD-PNL acum doar un an. Deci nu este un candidat foarte credibil când este vorba de a fi un candidat care să prevină să revină PSD sau chiar AUR la putere în Bucureşti”, a declarat el. 

Liderul USR şi-a exprimat convingerea că nici Anca Alexandrescu, nici Daniel Băluţă nu sunt candidaţi „anti-sistem”. 

„Doamna Anca Alexandrescu este orice, dar nu un candidat anti-sistem. Acum am văzut că şi domnul Băluţă spune că el este candidatul anti-sistem. Doamna Alexandrescu a fost consiliera tuturor pesediştilor din ultimii o sută de ani. Scrie «sistem» pe fruntea ei şi, cu siguranţă, oamenii care au aruncat-o în luptă au un plan cu ea. Şi planul nu este înspre binele bucureştenilor. (...) Cu siguranţă, doamna Alexandrescu nu a intrat în această cursă din patriotism şi iubire pentru Bucureşti”, a susţinut preşedintele USR. 

Dominic Fritz a apreciat că deputatul USR Cătălin Drulă este „candidatul potrivit” pentru Primăria Capitalei. 

„Este, clar, un candidat care nu este prins în reţelele clientelare ale partidelor mai vechi. Un candidat care poate să continue drumul şi munca începute de Nicuşor Dan. (...) Noi facem o campanie puternică pentru Cătălin Drulă şi cred că oricine vrea... inclusiv cei care se gândesc să voteze tactic vor miza pe Cătălin Drulă”, a declarat liderul USR. 

El a subliniat importanţa introducerii alegerilor în două tururi pentru primării.  

„Sper foarte mult că vom avea o reflecţie în clasa politică după aceste alegeri. Dar ce nu putem face este constant să vină partidele vechi, cu sperietura extremiştilor, şi să spună: «Haideţi să susţinem un candidat în mijloc, pe care să îl susţinem cu toţii». Pentru că asta înseamnă că, anticipând cumva decizia oamenilor, luăm noi o decizie pentru ei, ca ei să nu prea mai aibă o alegere”, a mai spus preşedintele USR.

