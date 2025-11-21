Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul

Un sondaj Flashdata arată un scor strâns între primii candidați la Primăria Generală a Capitalei. Pe primul loc în intenția de vot figurează Ciprian Ciucu, actualul edil al Sectorului 6, fiind urmat de Daniel Băluță, primarul din Sectorul 4. În urma lor, la mică distanță, vin Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu.

Sondajul îl arată pe Ciprian Ciucu în topul clasamentului, care ar aduna 21,5% din voturi, urmat de Daniel Băluță, cu 20,5%. Candidatul USR, Cătălin Drulă, este pe locul al treilea, la mică distanță, cu 19%, urmat de Anca Alexandrescu, susținută de AUR, cu 18,5%.

Principalele probleme ale Bucureștiului

Studiul mai arată cu, principalele probleme cu care se confruntă Bucureştiul, în opinia celor chestionați, sunt: traficul intens - 19%, corupţia şi lipsa transparenţei - 15%, costul ridicat al vieţii - 13%, lipsa investiţiilor în sănătate - 11%, lipsa locuinţelor accesibile şi poluarea - 9%, transportul public ineficient şi termoficarea - 7%, infrastructura urbană deficitară - 4%, gestionarea deşeurilor şi siguranţa publică/infracţionalitatea - 2%.

Întrebaţi despre direcţia oraşului, 60% dintre bucureşteni consideră că aceasta este greşită, 27% văd o direcţie bună, iar 13% au răspuns că nu ştiu.

Intenția de vot pentru Parlament

În privința alegerilor parlamentare, partidele se situează după cum urmează:

AUR - 27%

PSD - 22%

USR - 20%

PNL - 14%

SENS - 6%

POT - 2%

REPER - 2%

Astfel, potrivit sondajului, partidul SENS ar atinge pragul parlamentar, în schimb POT nu ar mai aduna voturile necesare pentru a avea reprezentanți în Legislativ.

Sondajul a fost realizat pe 1.200 de respondenţi (selectaţi aleatoriu din aproximativ 4.500 de chestionare online colectate).

Metoda de culegere a datelor: CAWI (chestionare online), distribuţie pe mai multe site-uri, targetare ads după criterii socio-demografice; filtre anti-răspunsuri nevalide şi controale de calitate; conform GDPR/ESOMAR.

Marja de eroare a sondajului (teoretică, SRS): 2,8 % la interval de încredere 95%.

Scoruri diferite în alte sondaje

Un sondaj recent realizat de INSCOP arată că, dintre cei care își exprimă o opțiune de vot - 83,6% din totalul eșantionului - la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei din 7 decembrie, 26,6% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD), 24,2% pe Ciprian Ciucu (PNL), iar 19,1% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD). Candidatul USR, Cătălin Drulă, este clasat pe locul al patrulea, cu 11,6%.

Un alt sondaj, AtlasIntel realizat pentru HotNews, îi arată tot pe cei patru - Băluță, Ciucu, Drulă și Anca Alexandrescu - pe primele locuri, însă procentele diferă:

Ciprian Ciucu (PNL) - 19,2%

Daniel Băluță (PSD) - 18,6%

Cătălin Drulă (USR) - 18,1%

Anca Alexandrescu (candidată independentă, susținută de AUR) - 17,9%





