Nicușor Dan, glume pe seama plângerii depuse de Șerban Nicolae la DNA: „Acolo mulți pesediști intră, puțini ies”

Un grup de parlamentari PSD, în frunte cu senatorul Șerban Nicolae, a făcut o plângere la DNA împotriva lui Nicușor Dan, după apariția în presă a unei înregistrări în care candidatul dreptei la primărie ar fi încercat să împiedice o demolare ilegală. Nicușor Dan a glumit la aflarea veștii, spunând că le-a trebuit mult curaj să depună plângerea la DNA, unde „mulți pesediști intră, puțini ies”.

Parlamentarii PSD Șerban Nicolae, Petre-Florin Manole, Aida-Cristina Căruceru, Daniel Zamfir, Tudor Beatrice au depus un denunț la DNA împotriva lui Nicușor Dan cu privire la săvârșirea faptelor de șantaj, luare de mită, trafic de influență, fals în declarații, spălare de bani și solicită începerea urmăririi penale și trimiterea în judecata a acestuia, scrie site-ul Ziare.com.

Nicușor Dan a glumit când a aflat de plângerea împotriva lui.

„Înțeleg din presă că șoferul lui Cătălin Voicu, senatorul Șerban Nicolae, și câțiva colegi parlamentari de-ai săi din PSD au fost la DNA să depună un denunț împotriva mea.

Aș spune că le-a luat ceva curaj să intre în clădirea aia. Nu de altceva, dar acolo, așa cum bine știm, mulți pesediști intră, puțini ies”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Plângerea vine în urma apariției înregistrării în care candidatul dreptei la Primăria Capitalei discută cu un reprezentant al Primăriei sectorului 4 despre demolarea unei clădiri. Înregistrarea conține un dialog între Nicușor Dan și un reprezentant al primăriei Sector 4, în care candidatul dreptei la primărie ar fi încearcat să împiedice o demolare ilegală.

Înregistrarea a fost publicată de Dana Budeanu, o apropiată a Gabrielei Firea.

„Candidatul “Dreptei Aproape Unite” face trafic de influenta si santaj la o primarie de sector, in favoarea unui controversat om de afaceri - considerat chiar interlop -, din cauza implicarii sale in activitati cu droguri, trafic de persoane etc, si care a construit ilegal cladiri (restaurant si casa) in Parcul Tineretului, pe domeniul public”, a scris luni, Gabriela Firea, pe Facebook.

Editor : Bogdan Pacurar