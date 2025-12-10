Live TV

Video Lucrul pe care România nu îl poate face pentru a ajuta Ucraina, dezvăluit de Nicușor Dan. Ce spune despre o înfrângere a Kievului

Data publicării:
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin

În cadrul unui interviu acordat France Télévisions, președintele Nicușor Dan a spus că România nu ia în considerare trimiterea de trupe în Ucraina, însă s-a arătat îngrijorat de consecințele pentru Europa și România ale unei eventuale înfrângeri a Ucrainei. Șeful statului a reamintit că România este, la fel ca Polonia, una dintre rutele prin care trec ajutoarele militare și civile” destinate Kievului.

Aflat într-o vizită de două zile în Franța, după interviul acordat ziarului Le Monde, Nicușor Dan a apărut și la France Télévisions. Șeful statului a vorbit despre războiul din Ucraina.

Nicușor Dan consideră că Europa trebuie să transmită Rusiei mesajul că „va ajuta Ucraina pe termen lung”. „Ceea ce este important acum este ca Ucraina să reziste. Este o țară care are aceleași valori ca noi”, a subliniat el, conform franceinfo.

„Este bine că se vorbește despre pace, dar nu sunt deloc optimist, chiar și în acest moment, cu privire la faptul că Rusia dorește pacea sau chiar un armistițiu”, a apreciat el. 

În cadrul aceluiași interviu, Nicușor Dan s-a arătat îngrijorat de consecințele pentru Europa și România ale unei eventuale înfrângeri a Ucrainei: „Vom deveni vecini cu Rusia, iar atunci totul se va schimba”. Afirmația vine în contextul în care dictatorul rus a anunțat că Rusia va „elibera” Donbasul și, pentru prima dată de la începutul războiului, a transmis că vrea să cucerească și ceea ce rușii numesc „Novorosia”.

Șeful statului a refuzat să ia în calcul o posibilă trimitere de trupe în Ucraina. „Este unul dintre lucrurile pe care nu le putem face”, adăugând că România este „la fel ca Polonia, una dintre rutele prin care trec toate ajutoarele militare și civile” destinate Kievului.

Referitor la ultimele declarații ale liderului american Donald Trump cu privire la bătrânul continent, președintele a declarat că „Europa și Statele Unite au interesul să-și continue relațiile”.

„Donald Trump, chiar și în primul său mandat, a spus că interesul american este să se concentreze pe Pacific. Multă vreme, a existat un dezechilibru între Statele Unite și Europa în ceea ce privește finanțarea securității în Europa. Aici, Donald Trump are dreptate că trebuie să echilibrăm această problemă. De aceea, aici, la summitul NATO de la Haga, am spus cu toții că vom crește cheltuielile militare. Vom vedea cum evoluează lucrurile în viitor”.

Referitor la posibilitatea ca liderul american să abandoneze Europa, acesta a punctat că „totul este dinamic acum”. „Cred că Europa și Statele Unite au interesul să continue relația lor. Și cred că acest interes ne va determina să o continuăm”.

„Vom fi capabili să ne asigurăm securitatea în câțiva ani”, a mai adăugat Nicușor Dan, menționând programul SAFE al Uniunii Europene, lansat pentru a facilita achiziționarea în comun de arme.

Întrebat dacă Rusia încearcă să poarte un război hibrid, șeful statului a precizat: „Fără îndoială”, adăugând că acesta ar fi putut începe în urmă cu 10 ani, imediat după anexarea peninsulei Crimeea.

„Cred că a început acum 10 ani, imediat după Crimeea. Acum suntem la o capacitate de 20-30% pentru a combate această dezinformare”.

Editor : A.M.G.

Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Digi Sport
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Descarcă aplicația Digi Sport
