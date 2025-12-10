Live TV

CCR a amânat pentru 4 februarie sesizarea președintelui privind modificările la Legea energiei electrice și a gazelor naturale

BUCURESTI - CCR - SEDINTA VALIDARE - MANDAT PRESEDINTE - NICUSOR
Ce prevederi au fost contestate Nicușor Dan: „Au fost introduse soluții legislative noi”

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis amânarea pentru data de 4 februarie a analizei sesizării depuse de președintele Nicușor Dan în legătură cu modificările aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale. Actul normativ, retrimis Parlamentului spre reexaminare în decembrie 2023, a revenit în atenția CCR din cauza unor intervenții legislative pe care șeful statului le consideră neconstituționale și dincolo de limitele revizuirii solicitate inițial.

Sesizarea președintelui vine după parcurgerea unui nou ciclu legislativ, în care Parlamentul a operat modificări suplimentare asupra actului normativ.

Nicușor Dan a susținut că legea a fost adoptată „cu depășirea limitelor reexaminării președintelui României”, fiind introduse soluții legislative noi, care nu apăreau în forma supusă anterior reanalizării.

Ce prevederi au fost contestate

Printre aspectele reclamate de Administrația Prezidențială se află:

-posibilitatea ca prosumatorii să compenseze financiar energia livrată și consumată în puncte diferite doar dacă acestea sunt racordate la același operator de distribuție, condiție considerată o barieră în accesul pe piață;

-exceptarea prosumatorilor cu o putere instalată mai mică de 900 kW de la plata dezechilibrelor din rețea, în contradicție cu reglementările europene;

-extinderea pragului de putere instalată până la 400 kW pentru compensare cantitativă și aplicarea imediată a obligațiilor de compensare, inclusiv asupra contractelor existente;

-obligarea furnizorilor de a emite facturi pentru energia regenerabilă “în numele și în contul prosumatorilor”, fără clarificarea obligațiilor fiscale și comerciale.

Administrația Prezidențială a transmis că, în reexaminarea realizată de Parlament, unele dispoziții au fost extinse, fără ca aceste modificări să fi fost solicitate de instituția prezidențială. Printre ele se numără posibilitatea autorităților și instituțiilor publice de a vinde energie produsă sau stocată și revenirea la limita de 200 kW pentru prosumatorii publici care pot solicita compensare cantitativă.

Nicușor Dan: „Au fost introduse soluții legislative noi”

Președintele Nicușor Dan susține că Parlamentul a depășit cadrul legislativ al cererii de reexaminare, introducând prevederi care nu reprezintă simple corelări tehnice, ci „opțiuni de politică publică diferite față de forma inițială a legii”.

„Cererea de reexaminare este limitată la obiecțiunile formulate de președintele României”, transmite acesta, precizând că Parlamentul poate accepta sau respinge observațiile, însă nu poate extinde conținutul legii în afara acestor limite.

Legea a fost trimisă inițial la promulgare pe 25 noiembrie 2023 și prevedea modificări importante pentru regimul juridic al prosumatorilor. Printre schimbări:

-creșterea limitei de putere pentru care poate fi solicitată compensare cantitativă la 400 kW;

-includerea posibilității de stocare a energiei și de vânzare directă către un consumator conectat la aceeași instalație;

-compensarea energiei produse în exces cu energia consumată la un alt punct, dacă acestea au același furnizor și același operator de distribuție;

-majorarea pragului de exceptare de la plata dezechilibrelor până la 900 kW;

-modificări în Codul fiscal, prin extinderea sferei prosumatorilor scutiți de obligația de a emite facturi.

Decizia CCR din 4 februarie este așteptată pentru a clarifica dacă modificările operate de Parlament sunt constituționale sau dacă legea trebuie reanalizată în plen.

