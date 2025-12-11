Live TV

Trump este „extrem de frustrat” de ambele tabere din războiul ruso-ucrainean. Casa Albă cere „acțiuni, nu discuții”

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Donald Trump. Foto. Getty Images

Președintele american Donald Trump este „extrem de frustrat” atât de atitudinea Rusiei, cât și de cea a Ucrainei față de procesul de pace pe care încearcă să îl impulsioneze, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, care a subliniat că liderul american dorește acum „acțiuni” pentru a pune capăt războiului ruso-ucrainean, relatează AFP și Agerpres.

„Președintele este extrem de frustrat de ambele tabere implicate în acest război și s-a săturat de întâlnirile făcute doar de dragul întâlnirilor”, a spus Karoline Leavitt în fața presei.

El nu mai vrea discuții. Vrea acțiuni. Vrea ca acest război să se termine.

„Emisarul său (Steve) Witkoff și echipa sa continuă discuțiile cu ambele părți chiar în acest moment”, a adăugat ea.

Trump a declarat cu o zi în urmă că liderii europeni susținători ai Ucrainei doresc să organizeze în acest weekend sau săptămâna viitoare o întâlnire asupra planului de pace propus de SUA, dar că participarea Washingtonului la o astfel de reuniune nu este garantată.

„Dacă există o șansă reală de a semna un acord de pace, dacă simțim că aceste întâlniri merită ca cineva din SUA să își dedice timpul în acest weekend, atunci vom trimite un reprezentant”, a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Încă nu suntem siguri dacă se poate obține o pace adevărată și dacă putem face cu adevărat progrese.

Această reacție a Casei Albe survine la scurt timp după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat public că a transmis Washingtonului o nouă contrapropunere la planul de pace propus luna trecută de SUA și revizuit între timp de mai multe ori pentru a satisface cereri ale Ucrainei și ale susținătorilor europeni ai acesteia, acuzați deopotrivă de SUA și de Rusia că obstrucționează procesul de pace lansat de Trump.

Zelenski a declarat joi că statutul centralei nucleare Zaporojie și controlul asupra provinciei estice Donețk sunt două chestiuni-cheie încă nesoluționate în urma negocierilor cu SUA asupra planului de pace în 28 de puncte propus de președintele american. El a condiționat orice concesie teritorială față de Rusia de validarea acesteia printr-un referendum în Ucraina, o solicitare ce riscă să complice și mai mult negocierile.

Zelenski a condiționat, de asemenea, desfășurarea unor alegeri în Ucraina de încheierea unui armistițiu, o cerere recurentă a Kievului și a aliaților săi europeni, respinsă mereu de Rusia.

În plus, pe lângă planul de pace propus de SUA, revizuit succesiv și la care Ucraina și aliații săi europeni au transmis acum Washingtonului încă o contrapropunere, soluționarea conflictului trebuie să includă garanții de securitate occidentale pentru Ucraina și un acord pentru reconstrucția acesteia, a subliniat președintele ucrainean, care a insistat că garanțiile de securitate trebuie să precizeze clar ce vor face aliații Ucrainei în cazul unei noi agresiuni rusești.

Într-un interviu publicat marți de Politico, Trump i-a cerut lui Zelenski „să se trezească și să înceapă să accepte lucrurile”, aluzie la cedarea unor teritorii din estul Ucrainei către Rusia, o idee respinsă atât de Kiev, cât și de susținătorii europeni ai acestuia.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
1
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
3
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Judecătoarea Raluca Moroșanu.
4
Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile...
aer poluat in oras
5
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
Digi Sport
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin şi Nicolas Maduro au discutat la Moscova.
Front comun împotriva presiunilor SUA: Putin și Maduro își consolidează alianța, iar Lukașenko intervine diplomatic. Trump ridică miza
Venezuelan President Maduro holds press conference in Caracas
Crește presiunea pe Maduro. SUA se pregătesc să reţină alte petroliere în largul Venezuelei
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
SUA presează Ucraina să-și retragă trupele din Donbas și să creeze o „zonă economică liberă”. Zelenski: Nu e corect
Oslo, Norway 20251211. Nobel Peace Prize laureate Maria Corina Machado during the opening of the official Peace Prize exhibition at the Nobel Peace Center on Thursday. Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado received the prize for her work to s
Cum a fugit María Corina Machado din Venezuela. Laureata cu Nobelul pentru Pace din 2025 a făcut dezvăluiri la Oslo
Vladimir Kara-Murza
Disidentul rus Kara-Murza: „Putin este un criminal. Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina, pe lista dorințelor sale de Crăciun”
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicușor Dan, a doua intervenție în scandalul din Justiție...
Screenshot 2025-12-11 213522
„Justiție, nu corupție”. Proteste în București, Cluj și Iași...
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
Caz de lepră confirmat în România. Alexandru Rogobete: Alte trei...
pacient in patul de spital
Raport al Comisiei Europene: România are cea mai mică finanțare a...
Ultimele știri
Corneliu Mureşan, președintele PSD Alba, numit secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului
Loturi de lapte praf pentru bebeluși, retrase de la vânzare din mai multe magazine. Avertismentul ANSVSA
Pierderi la buget, presiune pe taxe și cheltuieli. CE: Deficit de încasare a TVA în România de 30% în 2023. Previziuni pentru 2024
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun a intrat pentru ultima dată în Pești. Patru zodii își schimbă viața definitiv și trec printr-o...
Cancan
ALERTĂ medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână
Fanatik.ro
Fostul fotbalist care a ajuns să trăiască pe străzi, în orașul natal. Și-a pierdut casa, iar viața lui s-a...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga...
Adevărul
Avertismentul dur al unui general polonez către Putin: „Dacă ne atacați, intrăm în Kaliningrad”
Playtech
Cine este Liana Nicoleta Arsenie, președinta Curții de Apel București, și ce avere dețin
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
GOOOL! Răzvan Marin a trimis mingea direct în vinclu, împotriva liderului din Conference League
Pro FM
Momentul în care Shakira cântă alături de cei doi băieți ai săi. Imaginile sunt virale: „Doamne, sunt...
Film Now
Cum s-a schimbat viața Margot Robbie după ce a devenit mamă. Actrița, extrem de fermă: „Am stabilit noi...
Adevarul
Caz șocant în Capitală: un adolescent ar fi fost bătut cu „ciocanul de șnițele și făcălețul” de mama vitregă...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț despre creșterea pensiilor pe care pensionarii nu voiau să îl audă. „Am luat decizia”
Digi FM
Casa Albă, în haine de sărbătoare, în ciuda demolărilor ordonate de Trump. Cum a decorat Melania de Crăciun
Digi World
A fost descoperită cea mai veche dovadă a producerii focului. Momentul-cheie din evoluţia umanităţii s-a...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum au reacționat copiii lui Gwyneth Paltrow la scenele de sărut cu Timothée Chalamet: „Doamne, nu vreau să...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț