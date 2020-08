Tăriceanu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei: Îmi doresc ca Bucureștiul să devină o mare metropolă

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, şi-a depus, marţi, la Biroul Electoral Municipal, candidatura pentru funcţia de primar general al Capitalei, el propunându-şi ca Bucureştiul să devină „o mare metropolă”, informează Agerpres.

„Foarte mulţi cred că Bucureştiul poate să devină un pol de atracţie turistică. Da, poate, dar trebuie să fim realişti că nu ne putem compara cu Viena, care este o capitală imperială. Bucureştiul are atuurile lui (...) care trebuie potenţate - viaţa culturală, academică, universitară - domeniul IT este un domeniu de excelenţă al Bucureştiului. (...) Experienţa pe care am căpătat-o ani de zile în funcţiile publice - ministru al Industriilor şi Comerţului, premier şi preşedinte al Senatului - îmi este foarte utilă şi trebuie pusă în slujba cetăţenilor, oraşului Bucureşti. Sunt născut, crescut, educat aici. Îmi doresc ca Bucureştiul să devină o mare metropolă”, a afirmat Tăriceanu după depunerea candidaturii.

Potrivit lui Tăriceanu, Bucureştiul trebuie să îşi găsească propria cale.

„Am auzit de foarte multe ori oameni spunând că Bucureştiul a fost odinioară Micul Paris şi trebuie să redevină Micul Paris. Ei bine, eu iubesc Parisul, îmi place foarte mult, e cel mai frumos oraş din Europa, după părerea mea, dar Bucureştiul trebuie să-şi găsească calea lui. Nu trebuie să devină micul Paris, el trebuie să devină Marele Bucureşti, Marele Bucureşti, metropola din Centrul şi Estul Europei, care să fie motorul de dezvoltare al întregii ţări. Aceasta este viziunea pe care o am despre Bucureşti, pe care vreau să o împărtăşesc cetăţenilor şi pentru care vreau să le cer votul de încredere”, a mai spus Tăriceanu.

În opinia sa, principala problemă a Bucureştiului o constituie descongestionarea traficului.

„Rezolvarea problemelor de trafic, dar fără un Plan urbanistic general, aceste probleme de trafic nu vor putea fi rezolvate. Cine crede că făcând un pasaj se rezolvă probleme, un singur pasaj, se înşeală. Ştiţi care este definiţia pasajului? Drumul cel mai scurt între două semafoare. Deci trebuie gândită - circulaţia şi traficul Bucureştiului - în primul rând, cu specialişti. În al doilea rând, planul de urbanism trebuie să fie dezbătut cu cetăţenii. El trebuie să fie înţeles, explicat şi înţeles de cetăţeni şi susţinut de ei. Pentru că sigur că acesta este un proiect care are o bătaie lungă şi care se referă şi la generaţia de astăzi şi la generaţiile viitoare”, a adăugat Tăriceanu.

