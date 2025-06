Franța dezminte din nou orice implicare în alegerile prezidențiale din România. Ambasadorul Franței la București a susținut joi o conferință de presă în cadrul căreia a negat categoric informațiile apărute pe diverse rețele sociale și pune totul pe seama Rusiei, care a declanșat o campanie de denigrare a țărilor care se opun Moscovei și invaziei din Ucraina.

„Nu am făcut campanie pentru niciunul dintre candidați, nu am oferit instruțiuni niciunei instituții din România. Nu am oferit niciun fel de instruțiuni niciunei companii franceze și nicio comapanie franceză nu le-a spus salariaților români cu cine să voteze”, a declarat Ambasadorul Franței la București, joi.

Acesta precizează că directorul Serviciul francez de Informații Externe nu a venit în România și nu s-a implicat în alegeri.

„Vreau să fiu categoric: directorul DGSE (Serviciul francez de Informații Externe, n.red.) n-a venit în România, nu s-a implicat în alegerile prezidențiale și nu s-a pregătit nicio lovitură de stat la Cincu. Nu aceasta este misiunea militarilor noștri, aflați acolo pentru apărarea României”, a afirmat el.

„Asistăm, prin urmare, la o campanie sistematică de dezinformare. Cine profită de această campanie? Rusia. De ce o face? Pur și simplu pentru că Franța se opune Moscovei. Președintele Republicii și guvernul au denunțat cât se poate de clar atacul hibrid lansat în noiembrie anul trecut împotriva primului tur al alegerilor prezidențiale”, a mai declarat diplomatul.

Pavel Durov, fondatorul aplicaţiei de mesagerie Telegram, a declarat pe 18 mai, în ziua în care s-a desfășurat turul 2 al alegerilor prezidențiale din România, că „un guvern vest-european (n.r. a indicat spre Franța) a contactat Telegram, cerându-ne să reducem la tăcere vocile conservatoare din România înaintea alegerilor prezidențiale de astăzi”.

Acesta a subliniat și că a „refuzat categoric” așa-zisa cerință. „Nu poți -apăra democrația- distrugând democrația. Nu poți - combate interferențele electorale” interferând în alegeri. Ori ai libertate de exprimare și alegeri corecte - ori nu ai. Iar poporul român le merită pe ambele”, se mai arată în mesaj.

