Candidatul independent la alegerile prezidențiale Nicușor Dan a mers la vot, duminică dimineața, însoțit de soția lui. Cei doi au votat la Școala Gimnazială nr. 4 din Făgăraș. „ Am votat pentru o direcție europeană, nu pentru izolarea României”, a afirmat el.

„Am venit în școala în care am învățat. Cu gândul la mulți oameni care sunt tăcuți, cinstiți și muncitori și care nu s-au simțit mult timp reprezentați. Am votat pentru o schimbare care să aducă prosperitate și nu să aducă aventură. Am votat pentru o direcție europeană și o relație bună cu partenerii noștri și nu una izolată.

Am votat cu speranță pentru că România are oamenii care să construiască România pe care ne-o dorim și am ales să votez aici la Făgăraș, una ca să transmite oamenilor că e important să știm de unde am plecat și doi că nu trebuie să existe două Românii, a orașelor mari și a orașelor mici, ci o Românie unde să poți prospera”, a declarat Nicușor Dan.

„Tot timpul (n.r. am emoții) și mai ales pentru ziua de azi pentru că România își alege viitorul nu pentru 5 ani, pentru mai mult de acum încolo. E un punct de cotitură. Sunt alegeri foarte importante și de asta vreau să îi învit pe toții românii să iasă la vot”, a mai spus el.

Aproape 18 milioane de români sunt așteptați la urne, duminică, 18 mai, să aleagă următorul președinte al țării. În turul doi al alegerilor prezidențiale 2025 se confruntă primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și liderul AUR, George Simion.

Au fost organizate 18.979 de secţii de votare pe teritoriul României şi 965 de secţii de votare în străinătate, unde sunt cu 15 secţii de votare mai multe decât în cazul alegerilor prezidenţiale şi parlamentare desfăşurate în anul 2024.

Pentru a afla către ce secție de votare să te îndrepți duminică, poți intra pe site-ul Autoritatea Electorală Permanentă, la secțiunea Registrul Electoral.

Al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale se va desfășura în baza unui set riguros de reguli menite să garanteze corectitudinea și buna desfășurare a procesului electoral. Citește detalii AICI despre ce este interzis în secția de votare și ce sancțiuni pot fi aplicate.

Citește și: LIVE TEXT Alegeri prezidențiale 2025, turul 2, ziua decisivă: România își alege președintele și își decide viitorul. Prezența la vot până acum

Editor : C.L.B.