Ponta, despre cum a ajuns la Mar-a-Lago și ce a discutat cu Trump: „A fost o oportunitate de a-mi crea relații cu noua administrație”

Victor Ponta a vorbit la emisiunea Studio Politic, de la Digi24, despre vizita la Mar-a-Lago, la reședința lui Donald Trump, și despre ce a vorbit cu președintele american. „Pentru ei, România e ceva pozitiv. Probabil, însă, imaginea lăsată de anularea alegerilor este o imagine negativă,” a precizat Victor Ponta.

Candidatul la prezidențiale spune că a ajuns la Mar-a-Lago la invitația unui prieten, fiind „o oportunitate extraordinară”.

„Printr-un cetățean american care îmi este prieten, partener din perioada în care făceam consultanță în afara Uniunii Europene. Ne-am cunoscut, eram în America în vizită privată și mi-a zis vino la Mar-a-Lago. Normal că am venit, a fost o oportunitate extraordinară pentru mine. Era decembrie, încă nu se instalase noua echipă la Washington și a fost o oportunitate de a vedea cumva în „bucătărie” cum funcționează noul mod de a face, că e o altă paradigmă de politică. M-am întors de la Mar-a-Lago, cam de Crăciun, și m-am văzut cu domnul Ciolacu, cu domnul Bolojan și cu alți de factori decizionali din România. Tuturor le-am spus haideți să vă spun ce am văzut cu ochii mei, pentru că e ceva, e o schimbare radicală care vine peste America, peste Europa și peste noi, peste România. Unii m-au ascultat, alții nu. Din păcate, uite decizia de ieri, care e o decizie nedreaptă, de a ne amâna intrarea în Visa Waiver, e nedreaptă pentru români. Românii nu creează probleme în America, dimpotrivă, aduc plus valoare și cei care lucrează acolo, și cei care vizitează. Dar decizia de ieri este o consecință a faptului liderii oficiali, președinte, prim-ministru, ministru de externe, ambasador, nu au contactele necesare cu administrația Trump. Eu le am și o să le folosesc pentru România,” a declarat Ponta.

Întrebat dacă a plătit pentru a-și asigura prezența la Mar-a-Lago, politianul a negat. „Nu. Prezența la niște întâlniri private, la terenul de golf, la cină, sunt 10 mese, nu mai mult, din câte știu eu nu se poate face cu bani, pentru că ar fi probabil zeci, sute de mii în lume care ar vrea să participe. Nu a fost o relație personală și a fost o oportunitate pentru mine de a-mi crea niște relații cu noua administrație, pe care, repet, o să le folosesc în calitate de președinte pentru România,” a precizat Ponta.

Despre discuția cu Donald Trump, candidatul la prezidențiale spune că „a fost o discuție destul de superficială, România golf, pasiunea pentru sport, care nu e un sport.”

Despre România, spune că a fost întrebat, dar nu au vorbit de alegeri. „Dar în primul rând, Donald Trump și familia sa, cercul său, au o părere foarte bună despre România, pentru că au foarte mulți români care lucrează și lucrează la nivel decizional, la nivel managerial, în companiile lor. Deci, pentru ei, România e ceva pozitiv. Probabil însă imaginea lăsată de anularea alegerilor este o imagine negativă. Nu a explicat nimeni din România în America noii administrații, uite, domnule, de ce am anulat alegerile, de ce am scos anumiți candidați. Pentru ei asta în continuare este ceva negativ. Și eu sunt convins că pot să explic. Am explicat și o să mai explic că România rămâne un partener serios și că Mihail Kogălniceanu este cel mai important proiect al nostru de securitate. Iar americanii nu doar că nu trebuie să retragă din Europa de Est, vorbesc de România și trebuie să-și întărească prezența aici. Eu văd armata americană și relația cu America ca principala garanția a României împotriva Rusiei. Rusia este singurul nostru inamic, este o țară agresivă și singurul de care e frică lui Vladimir Putin este Donald Trump. Nu îi e frică de liderii europeni, nu îi e frică de domnul Zelenski, dar de Donald Trump da, îi este frică. Și de aceea noi trebuie să-i avem pe americani aici ca să ne apere de ruși,” a comentat Victor Ponta.

