Sociologul Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, a spus la Digi24 că se anunță o prezență la vot mai ridicată pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 18 mai. De asemenea, cursa va fi strânsă, deoarece diferența dintre cei doi candidați s-a redus. Ștefureac mai spune că e important ca cei doi competitori să participe la dezbateri, pentru că așa au acces la un public nou. Digi24 a lansat invitația la o dezbatere pentru această seară.

„Ultima săptămână a confirmat ceea ce știam de regulă despre competițiile din al doilea tur, a confirmat o polarizare a societății destul de clară și, evident, o echilibrare puternică a competiției. Dezbaterile cred că au fost utile, românii au avut ocazia să vadă - o parte dintre ei, adevărat – să vadă candidații. Cred că e important pentru am ambii candidați să participe în continuare la dezbateri, este cea mai bună șansă a lor de a obține voturi suplimentare. Dincolo de bazinul lor propriu de susținători, de fideli, de loiali, în turul doi orice candidat trebuie să creeze o coaliție de votanți mult mai largă”, a spus Remus Ștefureac.

„În prima săptămână s-a constatat o echilibrare a cursei. Dacă pe toate simulările anterioare de tur doi, diferența dintre domnul George Simion și domnul Nicușor Dan varia între 15-20 de puncte, chiar, să spunem, domnul Nicușor Dan performa ceva mai slab în turul doi decât alți candidați după rezultatele turul întâi, am văzut o mobilizare a legăturilor din toate zonele, inclusiv ale celor care nu au intrat în în turul al doilea, plus foarte mulți alegători noi. Mă aștept la 1,5 milioane, cel puțin, de alegători noi în care să vină în turul al doilea”, a mai spus sociologul.

El se așteaptă la o prezență la urne semnificativ mai mare în turul al doilea, față de primul tur de scrutin.

„Din ce am văzut, cel puțin din date, constat următorul lucru: dacă în declarațiile participanților la sondaje de dinainte de turul întâi estimarea de prezență era cam în jur de 50%, cel puțin pe datele INSCOP Research, estimarea de prezență care reiese din declarațiile cetățenilor de săptămâna trecută se duce undeva spre 63%, deci cumva o creștere de 10-13 procente a intenției declarate de a se prezenta. Mă aștept să avem o astfel de creștere. Probabil va fi un fenomen similar cu cel din turul doi din 2014, când în primul tur am avut cam 50%, iar în turul doi am avut vreo 65% prezență. Și rezultatul final cred că va fi echilibrat, va ține de mobilizarea puternică la vot a ambelor tabere, care, sigur, vor fi intens concentrate până în ultima zi, ultima oră, ultima secundă. Aceste alegeri cred că se vor juca încă o dată la o diferență mică”, a spus Ștefureac.

Sociologul a vorbit și despre importanța dezbaterilor electorale.

„La o dezbatere de acest tip, sigur că publicul se extinde. Orice candidat are interesul, de exemplu, de a accesa public pe care nu-l accesează în mod obișnuit. Trebuie să accesezi un public căruia nu-i vorbești în mod obișnuit, care nu te votează, poate în mod obișnuit, poate chiar nu te simpatizează, dar să te vadă până la urmă, să-ți vadă programul, să-ți vadă ideile, să le compare cu ale contracandidatului și să aleagă în cunoștință de cauză. Altfel, dacă rămâi strict prizonierul votanților tăi loiali, evident că nu vei avea șansa de a genera acea coaliție mai largă de votanți, mai ales pe fondul unei prezențe care se anunțe masivă”, a explicat el.

