Candidatul AUR George Simion a dezvăluit la Digi24 de ce a dat un mesaj înregistrat după încheierea primului tur de scrutin, în loc să vină personal la sediul de campanie, și de ce a fost la Viena luni dimineața. El a spus că a făcut o fotografie cu un politician al cărui nume nu l-a dezvăluit, motivând că face parte din „strategia de campanie”.

„Aici eram duminică seară. Am ales să dăm un mesaj calm, un mesaj liniștit și un mesaj prin care arătam că nu mă bucur pentru rezultatul afișat. De altfel, am și spus în discursul respectiv că sunt departe exit-poll-urile, care ar trebui să fie mai bune decât sondajele, sunt departe de realitate. Am avut dreptate, nu a fost 30%, a fost 41% în dreptul meu. Face parte din strategia de campanie”, a spus el.

„La fel cum luni dimineață m-am dus preț de o oră să fac o poză importantă pentru mine, cu un politician de calibru, și m-am întâlnit cu niște colegi europarlamentari la Viena, unde am aterizat la 7:15 și am profitat din plin de timp. La 10 eram înapoi. Am aterizat la Sibiu”, a adăugat Simion.

Întrebat cine e politicianul, candidatul AUR a răspuns: „O să apară poza. Face parte din strategia noastră de campanie”.

„N-avem probleme de corupție, n-avem scheleți în dulap și încearcă adversarii noștri politici să inventeze lucrurile. Acum m-am dus până în Viena și deja au scris că acolo, în Viena, sunt agenturile rusești și gata, m-au prins că sunt agent rus sau ceva de genul acesta. În spoturile noastre de campanie și în ultimele zile de campanie o să vină o un val de mesaje de susținere din partea unor figuri importante”, a adăugat el.

„Tot pentru a pune lucrurile în ordine și de dragul transparenței, a apărut o poză că „ia uite pe Simion în aeroportul din Sibiu, mâncând un sandviș”. Nu era sandviș, era hotdog, nu era aeroportul din Sibiu, era aeroportul din Viena. Mi-a făcut lumea poză, mă cunoaște, peste tot sunt români. Nu-mi închipuiam că mă duc undeva strict secret, prin aeroportul Otopeni am făcut 100 de poze cu români”, a mai spus el.

Editor : M.B.