Lucian Viziteu, președintele USR Bacău, a declarat la emisiunea Studio Politic de la Digi 24 că deocamdată USR are un candidat la alegerile prezidențiale, pe Elena Lasconi, și că o decizie finală în privința continuării cursei electorale a președintei partidului se va lua peste două săptămâni. „Până atunci, campania va continua”, a subliniat primarul Bacăului.

„Astăzi a existat o decizie în Biroul Național de convocare a unui for statutar al USR, numit Comitetul politic, peste două săptămâni. Deci asta este singura decizie luată astăzi. În rest, sunt frământările unor oameni și din USR și din afara lui pentru ce se va întâmpla cu România la aceste alegeri și pentru asta dezbaterea s-a mutat din acest for restrâns executiv, numit Biroul Național, în Comitetul politic, unde se poate lua o decizie peste două săptămâni. Asta este tot ce s-a întâmplat”, a declarat Lucian Viziteu, președintele USR Bacău, miercuri, după ce lideri ai USR au ieșit public și au cerut retragerea Elenei Lasconi din cursa pentru prezidențiale.

Primarul Bacăului a spus că ceea ce s-a întâmplat miercuri „este normal” și că „așa cum USR-ul obișnuit” sunt dezbateri care ies din cadrul partidului și apar și în spațiu public. Referitor la discuțiile din partid, Lucian Viziteu a spus că a fost contactat și informat „ puțin” despre situația candidaturii Elenei Lasconi.

„Eu dimineață chiar eram în București, am pus la o conferință în calitate de primar invitat, nu am participat la ședința de Biroul Național, nu am putut. Lucrurile au fost cumva cam pe repede înainte, așa, nu a fost o dezbatere pregătitoare despre acest lucru, cel puțin nu cu mine sau cu alți colegi care nu au participat. Dar, repet, indiferent de acest lucru, decizia este să se mute această dezbatere într-un for mai larg în cadrul partidului”, a spus acesta.

„Forul care decide candidatul USR-ul este Congresul, nu Comitetul politic sau Biroul național. Ce este important de înțeles este că USR-ul nu stă deoparte văzând ce se întâmplă în general, care sunt sondajele, cifrele, ce căutăm, cele mai buni soluții astfel încât să avem o alegere reală în turul doi. Nu este clar în acest moment ce se poate întâmpla în următoarele două săptămâni până când vom avea acest Comitet politic al partidului”, a mai spus președintele USR Bacău.

„Campania va continua”

„În acest moment în toate filiale exista astfel de dezbateri, discuții, întâlniri. Se conturează mandatele de vot pentru cele câteva sute de membri care formează Comitetul politic și aceștia în două săptămâni vor lua o decizie. Asta a fost luată decizia de colegii mei astăzi dimineață și ne vom întruni în această dezbatere peste două săptămâni. Până atunci, campania va continua”, a mai declarat Lucian Viziteu.

Președintele USR Bacău a negat că ar fi colegi din partid care îi fac deja campanie electorală candidatului independent Nicușor Dan: „Discuția nu cred că este despre Elena Lasconi sau despre Nicușor Dan, ci despre rezultatul alegerilor prezidențiale și dacă avem o o direcție cu șanse cât mai mari spre Vest sau spre Est. Despre asta este vorba în această discuție și pentru a încerca să ajungem la acest rezultat, sunt colegi care se manifestă fiecare după cum consideră. Unii consideră că ar trebui să ne schimbăm candidatul în plină campanie, alții consideră că nu ar trebui făcută campanie deloc, ori de făcut campaniile pentru alt candidat”.

„Eu consider, ca membru de partid, că ar trebui să respecte toate deciziile de partid, inclusiv decizia din Congres prin care Elena Lasconi este desemnată candidatul nostru. În acest moment, până la altă decizie, da, avem un candidat și mergem toți mai departe”, a subliniat Lucian Viziteu. „Sunt sute de mii de oameni care au strâns semnături pentru Elena Lasconi, care au împărțit pliante, care fac asta zi de zi, care au venit și s-au înscris în USR, crezând în Elena Lasconi și în USR și cred că avem datoria să nu-i dezamăgim”, a mai spus acesta.

Lucian Viziteu a subliniat că zvonurile că există membri din conducerea partidului care ar face campanie pentru Nicușor Dan „sunt doar speculații”.

„Avem rezultatele de anul trecut, avem o mobilizare foarte bună pentru semnături. Sunt acestea doar speculații până la urmă și este clar este că suntem în niște momente excepționale pentru România și pentru toată regiunea și trebuie să acționăm cu maturitate. Înțeleg că s-au spus cuvinte mai dure, mai la cald, dar până la urmă rezultatul va impactat cetățenii și trebuie făcut cu calm, cu respect față de ceilalți și opiniile lor”, a spus președintele USR Bacău.

