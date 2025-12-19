Live TV

Digi24, cea mai citată sursă din media în luna noiembrie 2025

Data publicării:
logo-digi24

Digi24 a fost cea mai citată sursă din media în luna noiembrie 2025, potrivit analizei realizate de mediaTRUST.

Digi 24 se situează pe prima poziţie a clasamentului general cu 946 citări. În top se află și Digi Sport, pe poziția a șasea, cu 288 de citări.

Analiza din luna noiembrie a fost efectuată pe baza a peste 14.700 de materiale ale publicațiilor de presă, a emisiunilor de știri de televiziune și radio și a materialelor de pe site-urile web care au apărut în perioada 01 noiembrie – 30 noiembrie 2025. Din acest set extins au fost identificate 6.369 materiale valide.

Sursele citate din mediul online sunt cel mai bine reprezentate în luna noiembrie (42%), urmate de posturile de televiziune (40%). Pe locul trei se află presa scrisă care deţine 17% din total, iar radiourile se regăsesc în proporție de 1%.

Analiza privind frecvența celor mai citate surse din mass-media a fost efectuată pe baza publicațiilor de presă, a emisiunilor de știri de televiziune și radio și a materialelor de pe siteurile web. Studiul celor mai citate surse de media din România oferă informaţii cu privire la numărul citărilor unor instituții media (print, online, radio, TV), fără a include şi agenţiile de presă. Cercetarea a fost realizată în perioada 1 noiembrie – 30 noiembrie 2025.

Raportul analizeză articolele din presa scrisă și on-line, precum și știrile difuzate de posturile de radio și TV în care au fost menționate numele surselor de informare în masă. Raportul a luat în considerare acele materiale care fac referire la articole, știri, comentarii și declaraţii ce au apărut în diferite media, cu condiţia ca acestea să nu fie republicări integrale din alte media.

Editor : B. G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Foto: Getty Images
1
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
Călin Georgescu.
2
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
Cotton harvest from field
3
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
volodimir zelenski
4
Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal de la Moscova că se...
proteste slovacia avertizori integritate
5
Curtea Constituţională din Slovacia suspendă legea care desființează biroul avertizorilor...
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Digi Sport
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sorin Sipoș
Cine ar putea să fie noul ministru al Apărării. Premierul Bolojan a spus când ar putea fi făcută propunerea
Yzc1OTI5YzM2YTA4OGVkMzdlZWJmYTg3NTFmNw==.thumb
Campania Digi24 „Avem același sânge” se întoarce la București, la Palatul Parlamentului
Screenshot 2025-10-22 150714
De la „Taci, purcelușo” la „lista infractorilor din mass-media”. Casa Albă lansează o pagină pentru a ataca presa incomodă lui Trump
cover digi
(P) Black Friday la Ziarele Arcanum
TIMISOARA - MANIFESTARI PROCLAMATIA DE LA TIMISOARA - 15 MAR 202
Dominic Fritz: Oana Gheorghiu e un atu pentru Guvern. În spatele ei se află românii care doresc reformarea pensiilor speciale
Recomandările redacţiei
Federal President visits US forces in Grafenwoehr
Decizia lui Trump privind reducerea trupelor din Europa. Câți...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu, despre modificarea protocolului Coaliției, pe care...
daniel fried
Cum poate câștiga România atenția SUA: apărare, patriotism, cultură...
fata vesela vreme meteo cald soare craciun iarna
Sărbătorile vin, ninsorile lipsesc. Vremea se răcește, însă. Cum...
Ultimele știri
OMS: Peste 1.000 de persoane au murit, începând din iulie 2024, aşteptând o evacuare medicală urgentă din Fâşia Gaza
Irineu Darău, mesaj după ce i-a fost validată nominalizarea pentru Ministerul Economiei: „Trebuie trecut de la vorbe la fapte”
BOR lansează „Trinitas Film”. Ce se va putea urmări pe platforma de streaming a bisericii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Taur. Un an al schimbărilor făcute în ritmul tău, în care ai șansa să-ți crești...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Ultimele informaţii despre Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB – Rapid! Ce şanse are să intre titular...
Adevărul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Playtech
Mihaela Rădulescu, din nou în doliu. Vedete este distrusa de durere la câteva luni după Felix Baumgartner
Digi FM
Mihaela Rădulescu este din nou în doliu. Mama vedetei s-a stins din viață, la cinci luni după moartea lui...
Digi Sport
Marea împăcare! Anamaria Prodan a făcut anunțul
Pro FM
Russell Brand, comentariu critic despre relația pe care Katy Perry, fosta sa soție, o are cu Justin Trudeau...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Tinerii fac mult mai multe cumpărături în perioada Sărbătorilor de iarnă decât maturii
Newsweek
Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...