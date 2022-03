Ambasadorul Marii Britanii: La granița de nord am văzut un val de umanitate din partea autorităților și a cetățenilor față de ucraineni

Ambasadorul Marii Britanii în România, Andrew Noble, a declarat la Digi24 că situația din Ucraina este îngrozitoare, intolerabilă și că sancțiunile la adresa Rusiei vor fi și mai răspândite. Pe de altă parte, el s-a declarat impresionat de mobilizarea autorităților din România și a cetățenilor care ajută ucrainenii ajunși la granița de nord după ce au fugit de război.

"Este îngrozitor că avem război în Ucraina, în Europa. Nu pot comenta situația exactă de pe teritoriul Ucrainei, dar e o situație intolerabilă. Oamenii din Ucraina se tem.

Am vizitat frontiera de nord duminică, am văzut modul în care autoritățile române au reacționat față de această provocare importantă. Am văzut un val de umanitate important din partea autorităților și a cetățenilor.

Este un sentiment foarte puternic, e simpatia pentru ucraineni, pe care o simțim în Marea Britanie și în România", a spus Andrew Noble.

Referitor la măsurile pe care le ia Marea Britanie pentru a sancționa agresiunea Rusiei, ambasadorul a afirmat: "Vrem să acționăm atât de repede cât se poate, azi vom avea un nou program de legislație în Marea Britanie, în care să avem sancțiuni și mai răspândite. Pe bursa rusească vedeți impactul imediat.

Valoarea rublei a scăzut dramatic, ăsta e un prim efect. Și populația rusă va avea probleme din cauza sancțiunilor, dar trebuie să avem această reacție fata de un președinte care nu respectă și nu reprezintă dorința poporului din Rusia. În ianuarie aproape nimeni nu a crezut că ce vedem acum e într-adevăr intenția președintelui Rusiei".

Întrebat dacă în acest context, este Ucraina mai aproape de UE, ambasadorul a răspuns: "Este o chestiune foarte complicată, dar înțeleg de ce oamenii spun că e momentul, dar trebuie să așteptăm puțin".

