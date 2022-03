Digi24 împlinește 10 ani de existență și își donează ziua prin campania „Împreună pentru libertate”, alături de UNICEF și Grupul DIGI

De 1 martie, Digi24 împlinește 10 ani de la prima emisie live. Sunt 10 ani în care Digi24 a promovat jurnalismul imparțial și a garantat respectarea principiilor democratice, respectiv a valorilor profesionale. Poziționat de publicul român în top 3 cele mai credibile surse de informare din România, Digi24 mulțumește tuturor telespectatorilor care au rămas aproape, timp de 10 ani, indiferent de circumstanțe.

Astfel, Digi24 își donează ziua prin intermediul campaniei umanitare „Împreună pentru libertate”, demarată în parteneriat cu UNICEF România și îi încurajează pe telespectatori să îi sprijine pe cei 7,5 milioane de copii din Ucraina, aflați în nevoie, printr-un SMS la 8845, cu textul „UCRAINA”.

În ziua în care împlinește 10 ani, Digi24 oferă, alături de canalele din trustul media DIGI - Digi Sport, Digi FM, PROFM, UTV, Digi World, Digi Life, Digi Animal World - ajutor în gestionarea crizei umanitare din Ucraina și îndeamnă românii să se alăture campaniei, prin efectuarea unei donații lunare în valoare de 2 euro*, în mod recurent. Donațiile pot fi efectuate și pe pagina UNICEF România, putând fi realizate direct prin transfer bancar sau se pot face și sub forma unor produse necesare, prin intermediul platformei oficiale a Ministerului Afacerilor Interne, umanitar.dsu@mai.gov.ro.

De 1 Martie, jurnaliștii Digi24, Ioana Ciurlea și Claudiu Pândaru, vor aborda noua campanie Împreună pentru libertate, alături de invitați UNICEF, precum: Pieter Bult, președintele UNICEF România, Andreea Marin, Horia Tecău. Vor fi invitați inclusiv artiști de renume și voci cu personalitate din partea Digi FM și PROFM, alături de sportivi cunoscuți, colaboratori ai Digi Sport.

În această perioadă, echipele Digi24 continuă demersurile profesionale de informare echilibrată, obiectivă și nealterată, practicate și bazate, fără pauză, pe valorile asumate încă de la înființarea postului.

Creat pentru și despre românii de pretutindeni, Digi24 este un proiect unic pe piața de media. Celebrarea celor 10 de ani de la prima emisie aduce la un loc munca tuturor colegilor, indiferent de momentul în care s-au alăturat echipei, dar și modalitățile prin care postul a evoluat. Digi24 a demonstrat că publicul și interesul său au fost mereu în centrul tuturor preocupărilor sale, acesta fiind invitat să se informeze, să găsească inspirație și să dezbată prin dialog liber.

Echipa Digi24 mulțumește publicului pentru încrederea acordată de fiecare dată!

Puteți face donații în bani și pe pagina oficială de internet a UNICEF România, iar pentru produse folosiți platforma UMANITAR.DSU@MAI.GOV.RO.

ACTUALIZARE 11.30. Până la această oră au fost transmise 13.300 de mesaje "UCRAINA" la 8845.

ACTUALIZARE 10.45 Edy Chereji, directorul de comunicare al UNTOLD, care de anul acesta e și partener oficial Digi24, DigiFM, în organizarea acestui festival: "E foarte important la ce putem face, la lucruri mari sau mici. Și cele mici puse cap la cap pot construi lucruri cu adevărat mari. Cifrele care se pot strânge sunt impresionante. Vom susține campania, vom comunica către oamenii care vin la UNTOLD. Am văzut mulți apropiați ai mei care s-au implicat în ultimele zile. Trebuie să fim umani și să ajutpm, copiii sunt viitorul fiecăruia".

Nirvana Georgescu, reprezentant Regina Maria: "Este un nivel de implicare pe care rar l-am văzut. De vineri de când au apărut primii refugiați a fost creată o rețea de clinici la nivel național, sunt 400 de clinici în orice județ în care orice persoană care vine din Ucraina poate accesa servicii medicale, investigații. A fost creat un număr scurt de telefon, care a fost făcut public 021 9277, la care pot suna persoane care au cunoștință de oameni veniți din zona respectivă, pentru a-i direcționa.

Am creat și o adresă de mail - pentruucraina@reginamaria.ro, unde pot fi trimise descrieri ale unei situații, toate aceste adrese sunt deservite de persoane care vorbesc româna, engleza, am lansat un apel către întreaga societate pentru persoane care ne pot ajuta să traducem pentru refugiați, ne-au lăsat date de contact ca să îi putem contacta pentru ajutor.

Au fost oameni care au apelat la aceste servicii.

Încep să vină persoane care au probleme cronice și care au nevoie de continuarea tratamentului".

ACTUALIZARE 10.00 Campania Grupului Digi şi UNICEF are şi susţinerea premierului. "Copiii sunt speranţa unei naţiuni şi vă invit să donăm pentru viitorul copiilor din Ucraina", a transmis Nicolae Ciucă, într-un mesaj pentru Digi24.

"Victimele nevinovate ale agresiunii militare ruse din Ucraina au nevoie de ajutorul nostru. Copiii sunt, astăzi, speranța unei națiuni invadate brutal și crud. Fiecare copil pe care îl ajutăm le alină durerea vecinilor și prietenilor noștri care suferă teroarea și șocul războiului.

Vă invit să fim solidari, să donăm pentru viitorul copiilor din Ucraina", este mesajul transmis de premierul Nicolae Ciucă.

ACTUALIZARE 9.30 Invitați în studioul Digi24, Pieter Bult, președintele UNICEF România și Valentin Popoviciu, vicepreședintele DIGI | RCS & RDS, au vorbit despre această campanie umanitară.

Pieter Bult, președintele UNICEF România: "UNICEF este pe teren în Ucraina și în statele vecine. Intervenim pentru a sprjini cei 7,5 milioane de copii din Ucraina, care sunt afectați, strămutați, traumatizați. Trebuie să răspundem nevoilor lor de bază, prin sprijin emoțional și psihologic, prin adăpost. Conflictul îi afectează foarte mult.

Ne concentrăm în primul rând pe copiii din Ucraina, dar le acordăm sprijin și mamelor care ajung cu copiii la graniță. După ce famiiile trec granița, vor vedea sigla UNICEF și vor vedea că le furnizăm servicii copiilor și mamelor. Vrem să ne aigurăm că se evită situațiile în care copiii și mamele sunt traficați. Au nevoie de apă, mâncare, servicii psihologice, de un asistent care să discute cu ei. Unii vor să meargă mai departe în Europa. Sunt și cei care vor rămâne aici și vor avea nevoie de suport".

Valentin Popoviciu, vicepreședintele DIGI | RCS & RDS: "Întotdeauna, un astfel de demers e o provocare. Mulțumim celor care sunt la fața locului, mulțumim UNICEF, suntem bucuroși că putem participa alături de ei în acest efort de a ușura tranziția către România și Europa a copiilor care vin de acolo. Pentru noi a fost o mișcare rapidă să facem acest parteneriat și să încercăm să îi convingem și pe alții să facă acest lucru, pentru că acei copii au nevoie de ajutor.

Pentru noi e un rol și mai special, pentru că, fiind o companie care oferă telecomunicație, suntem implicați în a reuși să îi ajutăm și pe acești oameni să comunice și am făcut niște demersuri. Am încercat să discutăm cu operatori din Ucraina să le oferim roaming gratuit în România în rețeaua noastră și sunt convins că și ceilalți operatori vor face la fel. Deja am reușit să facem asta cu un operator. Încercăm să acționăm prin ce putem ca să ușurăm viața mai departe a acestor oameni. Pentru ei va fi greu să își găsească un rost în viitor.

Și noi vom participa în mod direct ca grup DIGI în acest demers de a dona pentru UNICEF, știm că acești bani vor fi bine folosiți, vor ajunge la cei care vor avea cea mai multă nevoie.

Vrem să oferim un exemplu și pentru alte companii, pentru că niște oameni au nevoie de ajutor în aceste momente, nu mai târziu. E important efortul fiecăruia, cine poate ajuta, oricât de puțin, e cel mai mare ajutor pentru cei care au nevoie".

Pieter Bult, președintele UNICEF România: "Va fi un demers de lungă durată. 7,5 milioane de copii ucraineni sunt la risc, afectați în mod direct de conflict. Noi ajutăm în Ucraina, dar și la graniță, contribuțiile românilor - mulțumesc grupului DIGI pentru acest demers - vor merge direct către ajutorarea copiilor. Este vorba despre un sprijin direct pentru a-i ajuta pe acești copii, fie că sunt în Ucraina, fie că sunt în drum spre țările vecine".

Valentin Popoviciu, vicepreședintele DIGI | RCS & RDS: "Mulțumim UNICEF pentru că am găsit partenerul potrivit, care știm că va fi pe teren pentru a-i ajuta pe copii. Vrem să fim prima companie care ajută în mod direct, vom dona direct și din partea grupului DIGI o sumă importantă ca să ajutăm acești copii. Va fi un demers de lungă durată. Efortul fiecăruia dintre noi contează, vom continua acest efort pe termen lung".

Începând cu ora 9, veți putea face donații, veți putea fi parte din binele pe care acești oameni îl așteaptă.

Sunt 7,5 milioane de copii în pericol și extrem de mulți rătăcesc prin țări străine, care acum trebuie să le devină casă.

Elena are 30 de ani, a plecat din Ucraina cu mama sa și cei 3 copii. Un copil are 9 ani și jumătate, altul 7 ani și jumătate și unul are un an și 10 luni.

"Aseară, ne-am speriat foarte tare când au sunat sirenele. Am trezit copiii, dar nu ne-am putut hotărî să plecăm. Astăzi, am reușit să venim peste graniță. Am decis să plecăm", povestește femeia.

A lăsat în urmă doi frați, cu care nu a mai vorbit de când a trecut vama. Speranța că se vor revedea într-o bună zi le dă putere.

"Avem o armată minunată, un președinte minunat și cred că ei vor putea apăra țara și noi ne vom putea întoarce acasă", adaugă ea.

În corturile care îi găzduiesc pe refugiați când ajung pe teritoriu românesc sunt în special mame cu copii. Într-unul din ele sunt 10 copii, iar cel mai mic are un an și 10 luni.

Impresionați de situația ucrainenilor, foarte mulți români își găzduiesc vecinii de peste graniță în casele lor.

"Toți copiii care vin o să-i vedeți la mine acasă. Toți sunt nepoțeii mei", spune o femeie.

"Sunt afară doi copii mici cu o femeie. Plâng copiii pe rupte. Mergem să-i ducem la cazare. La oameni acasă, să-i primească, să aibă unde să se spele", adaugă alta.

În primele 5 zile ale războiului au trecut granița spre România pe la Vama Siret peste 30.000 de ucraineni.





