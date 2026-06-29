CM 2026. Canada a învins Africa de Sud şi scrie istorie la Los Angeles: a ajuns în optimile de finală

Echipa naţională a Canadei s-a calificat duminică seara în optimile Cupei Mondiale după ce a dispus, scor 1-0, de echipa naţională a Africii de Sud, în 16-imile competiţiei.

În primul meci al fazei eliminatorii, la Los Angeles, sud-africanii au bifat prima ocazie a înfruntării, cu şutul lui Mokoena, din minutul 6. Canadienii au replicat prin Jonathan David, care a trimis pe lângă poartă în minutul 17, iar portarul Ronwen Williams a fost la post cinci minute mai târziu, când Cornelius a vrut să înscrie cu o lovitură de cap. Cea mai mare ocazie a reprizei s-a consumat în minutul 44 la poarta sud-africanilor. Buchanan a şutat din trei metri în goalkeeperul Williams, iar Bombito nu a reuşit să înscrie nici el şi faza s-a stins. Canadienii au cerut penalti în minutul 45, la duelul dintre Mudau şi Laryea, dar arbitrul portughez a lăsat jocul să continue după ce s-a consultat cu arbitrii din camera VAR.

În repriza secundă fazele de poartă au fost puţine, Oluwaseyi ratând singur cu portarul sud-african în minutul 72. A urmat Şutul lui Promise David, pe lângă bară în minutul 76, iar când toată lumea se aştepta la prelungiri, Eustaquio a profitat de o respingere greşită şi a înscris de la marginea careului. Era minutul 90+2 când nord-americanii au preluat conducerea şi echipa lui Hugo Broos, care se apărase atât de bine până atunci, nu a mai avut puterea să egaleze. Canada – Africa de Sud 1-0, o victorie istorică pentru nord-americani, care ajung în premieră în optimile Cupei Mondiale.

AFRICA DE SUD: R. Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mokoena, Sithole – Maseko (Moremi 86), Mofokeng (Mbatha 46), Appollis – Makgopa (Rayners 86). SELECŢIONER: Hugo Broos

CANADA: Crepeau – A. Johnston, Bombito (Fougerolles 59), Cornelius, Laryea – Buchanan (A. Davies 75), Saliba (Sigur 59), Eustaquio, L. Millar (Shaffelburg 72) – Jonathan David, Oluwaseyi (Promise David 71). SELECŢIONER: Jesse Marsch

Cartonaşe galbene: - / Saliba 54, Sigur 67

Arbitru: Joao Pedro Pinheiro (Portugalia)

Editor : Ș.R.