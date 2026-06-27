CM 2026. Capul Verde ajunge în 16-imi la Cupa Mondială, la prima sa participare. În ultimul meci al grupei H, remiză cu Arabia Saudită

La prima participare, echipa Capului Verde a ajuns în 16-imi la Cupa Mondială, reuşind o calificare istorică, după ce a acumulat 3 puncte în grupa H.

În ultimul meci al grupei H, echipa la care evoluează şi Joao Paulo de la FCSB, a remizat cu Arabia Saudită, scor 0-0.

În primele două meciuri, Capul Verde a remizat cu Spania, scor 0-0, şi cu Uruguay, scor 2-2, notează News.ro.

Arabia Saudită a acumulat două puncte şi a părăsit competiţia.

Capul Verde, cu mama portarului Vozinha în tribune, va juca în 16-imi cu campioana mondială en-titre Argentina.

Editor : B.E.