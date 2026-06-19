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CM 2026. Elveţia, cu un pas în şaisprezecimi, după ce a învins Bosnia-Herţegovina

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faza de joc din meciul elvetia - bosnia
Foto: Profimedia
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Echipa naţională a Elveţiei a învins joi seara, scor 4-1, reprezentativa Bosniei, în grupa B a Cupei Mondiale 2026.

Prima repriză a meciului de la Inglewood a fost una fără mari ocazii de poartă, controlată de elveţieni, care nu au fost însă foarte siguri la finalizare. Ndoye a şutat pe lângă poartă, în minutul 10, apoi portarul Vasilj a respins şutul aceluiaşi jucător elveţian, în minutul 20, şi prima parte a înfruntării s-a încheiat fără gol marcat.

Portarul bosniac a scos la Ndoye, în minutul 51, apoi a apărat senzaţional la lovitura de cap a lui Embolo, în minutul 63. La cealaltă poartă Kobel a respins bomba lui Dedic, din minutul 67, iar în ele din urmă diferenţa a fost făcută de data aceasta de schimbările efectuate de Murat Yakin.

Selecţionerul helvet i-a aruncat în luptă pe Vargas şi Manzambi şi jocul a luat o altă turnură.

Johan Manzambi a deschis scorul în minutul 74, apoi Muharemovic a primit roşu direct, după ce l-a faultat pe Embolo, şi bosniacii au rămas în zece.

Vargas şi Manzambi au dus scorul la 3-0 în minutele 84 şi 90, iar adversarii au înscris golul de onoare prin Mahmic, în minutul 90+3.

După cinci minute elveţienii au primit penalti, transformat de Xhaka şi Elveţia – Bosnia s-a terminat 4-1, iar elevii lui Murat Yakin conduc în grupa B, cu 4 puncte.

ELVEŢIA: Kobel – Widmer (L. Jaquez 86), Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez – Aebischer (Djibril Sow 72), Xhaka, Freuler – Rieder (R. Vargas 72), Embolo (Itten 89), Ndoye (Manzambi 72).
Selecționer: Murat Yakin

BOSNIA: Vasilj – Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac – Memic, Tahirovic (Basic 64)., Sunjic (Hadziahmetovic 86), Alajbegovic (Mahmic 90+1) – Demirovic (Lukic 86), Dzeko (Bajraktarevic 64).
Selecționer: Sergej Barbarez

Cartonaşe galbene: Elvedi 65 / Dedic 59, Dzeko 61

Cartonaş roşu: Tarik Muharemovic (Bosnia) min. 80

Arbitru: Joao Pedro Pinheiro (Portugalia)

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Editor : Liviu Cojan

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