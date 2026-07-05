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Video CM 2026: Gestul emoționant făcut de Cristiano Ronaldo pentru un băiat rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela

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Cristiano Ronaldo i-a trimis mai multe cadouri lui Andres FOTO Colaj / X / Fabrizio Romano
Cristiano Ronaldo i-a trimis mai multe cadouri lui Andres FOTO Colaj / X / Fabrizio Romano
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Cristiano Ronaldo a transmis un mesaj emoționat unui copil rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela. Aflat pe patul de spital, tânărul avea o singură dorință: stickerul cu Cristiano Ronaldo din colecția oficială a Cupei Mondiale. Andres și-a pierdut albumul la cutremur. A primit mai mult de atât. O înregistrare video cu starul portughez care l-a invitat la un meci, atunci când se va face bine. 

Andres Mieles, în vârstă de 10 ani, este internat în continuare în spital după ce medicii au fost nevoiți să îi amputeze piciorul drept. Vineri, copilul a avut parte de o surpriză de neuitat, când Cristiano Ronaldo i-a transmis un mesaj video personalizat, potrivit New York Post.

„Salut, Andrés! Ce faci? Îți trimit acest mesaj ca să îți transmit o îmbrățișare mare. Știu că ești un mare fan al meu. Când te vei simți mai bine, aș vrea să te invit la unul dintre meciurile mele, ca să te bucuri de fotbal. Ce spui? Abia aștept să ne întâlnim. Toate cele bune, prietenul meu!”, îi transmite Ronaldo în înregistrare. 

Andres a fost scos de sub dărâmături la scurt timp după cutremurele din 24 iunie, care i-au distrus locuința din La Guaira și i-au ucis părinții și fratele.

În timp ce se afla pe patul de spital, băiatul a fost filmat spunând că și-ar dori un simplu abțibild cu Cristiano Ronaldo, unul dintre cele 980 de abțibilduri necesare pentru completarea albumului Panini al Cupei Mondiale 2026.

Povestea lui a emoționat mii de oameni, inclusiv un oficial al clubului Real Madrid, care a luat legătura cu Ronaldo, fost jucător al echipei spaniole timp de nouă sezoane. Acesta i-a transmis mesajul muzicianului venezuelean Armando Poyo.

Vineri, Poyo a mers la spital împreună cu celebrul bucătar Jose Andres pentru a-i arăta băiatului mesajul video și pentru a-i oferi mai multe cadouri.

Ulterior, muzicianul a dezvăluit pe rețelele sociale că Cristiano Ronaldo i-a trimis lui Andres și un tricou cu autograf.

Editor : I.B.

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