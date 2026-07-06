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Șeful NATO, despre războiul din Ucraina: „Nu pot prezice ce trebuie să se întâmple pentru ca Putin să vină la masa negocierilor”

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Mark Rutte. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a recunoscut că nu are nicio idee cum să-l convingă pe președintele rus Vladimir Putin să participe la negocierile de pace cu Ucraina, relatează Politico.

„Nu pot prezice ce trebuie să se întâmple pentru ca Putin să vină la masa negocierilor. Cred că nimeni din această sală nu poate prevedea asta. E dificil să-i ghicești gândurile și intențiile acestui om”, a declarat Rutte în cadrul unei conferințe de presă ținută luni la Ankara, înaintea summitului NATO.

„Când vine vorba de procesul de pace, este evident că e nevoie de doi pentru a dansa tango. Volodimir Zelenski este dispus să se așeze la masa negocierilor cu Putin, indiferent de format, pentru a pune capăt acestui război îngrozitor. Și, evident, până acum, Putin a refuzat”, a adăugat Rutte.

În timp ce Kievul înregistrează victorii militare pe câmpul de luptă și lovește din ce în ce mai des ținte aflate adânc pe teritoriul rus, Moscova continuă să atace Ucraina cu zeci de rachete balistice, în timp ce aceasta din urmă se străduiește să-și consolideze apărarea aeriană, care se află în declin.

Cel mai recent atac, care a avut loc luni, chiar înainte de summit, a provocat moartea a cel puțin 22 de persoane și rănirea a peste 90 doar în Kiev, Zelenski recunoscând că, din cauza lipsei de rachete de interceptare PAC-3, Ucraina nu a reușit să doboare nici măcar una dintre cele 20 de rachete balistice lansate împotriva sa. El a îndemnat țările partenere să-și epuizeze stocurile pentru a veni în ajutorul Kievului.

Șeful NATO a condamnat atacul și a îndemnat aliații să pună la dispoziția Ucrainei tot ceea ce are nevoie.

„Putin este dispus să sacrifice până la 35.000 dintre propriii săi soldați, ceea ce este o nebunie pe câmpul de luptă. Vă puteți imagina ce impact are asta asupra tuturor acelor familii?”, a adăugat el, îndemnând rușii să se gândească de două ori înainte de a se înrola în armată.

Dmitri Peskov a declarat luni, într-o declarație video publicată pe canalul Telegram al Kremlinului, că Rusia ar prefera să rezolve „conflictul din Ucraina” pe cale diplomatică și și-a exprimat speranța că echipa de negociatori a lui Donald Trump își va relua în curând eforturile în cadrul negocierilor de pace, lăudând poziția consecventă a președintelui SUA cu privire la acest conflict.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționează să se întâlnească cu Donald Trump în marja summitului NATO pentru a discuta despre livrările de echipamente de apărare aeriană și despre următoarele măsuri menite să-l oblige pe Putin să se așeze la masa negocierilor, a declarat pentru Politico un înalt oficial familiarizat cu discuțiile.

„Ei bine, cred că el [Putin] simte presiune. El vrea să pună capăt conflictului, iar Ucraina vrea același lucru. Suntem în discuții și vom vedea dacă vom reuși să-l încheiem”, a declarat președintele american luni în fața jurnaliștilor.

„Cred că ne apropiem mult mai mult de final decât își dau seama majoritatea. Președintele Putin vrea ca acest conflict să se încheie, iar președintele Zelenski chiar vrea ca acesta să se încheie acum. Și vom merge la NATO, unde vom discuta despre acest lucru”.

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Editor : A.M.G.

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