Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că USR nu ar trebui să facă parte din viitoarea coaliție de guvernare, susținând că formațiunea și-a arătat deja „dorințele politice”. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Digi24, liderul social-democrat a afirmat că Dominic Fritz „nu mai are partid” și că „USR e condus tot de Ilie Bolojan”.

„USR ar trebui să meargă în opoziție”

„Din punctul nostru de vedere, USR și-a arătat dorințele politice. Eu cred că USR ar trebui să meargă în opoziție, să nu facă parte din viitoarea posibilă coaliție de guvernare. E părerea mea personală”, a declarat liderul PSD.

Acesta a precizat că este dispus să continue discuțiile privind formarea noului Executiv, însă susține că negocierile sunt blocate de schimbarea permanentă a scenariilor.

„Sunt deschis. Discut aceste lucruri, dar picăm de acord pe ceva și după se întâmplă altceva. Și nu vă spun eu, vedeți public. Uitați-vă în ultimele opt săptămâni și o să vedeți că, de fiecare dată când se face un pas înainte, se inventează altul nou”.

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„Sunt dispus să facem tot ce putem să ajungem la un compromis, dar hai să ne stabilizăm odată și să nu inventăm lucruri noi doar din dorința de a rămâne în funcție. În speță, Ilie Bolojan, fiindcă asta se întâmplă”, a afirmat Grindeanu.

„Îmi e destul să-l sun pe Ilie Bolojan ca să știu ce face USR”

Întrebat are discuții cu Ilie Bolojan și cu Dominic Fritz, Sorin Grindeanu a susținut că este suficient să vorbească cu premierul interimar ca să știe „ce face USR”.

„Îmi e destul să-l sun pe Ilie Bolojan ca să știu ce face USR. Că poate Fritz n-a înțeles că el nu mai are partid. USR e condus tot de Bolojan. Nu trebuie să-l sun și pe Fritz”, a declarat liderul PSD.

„Eu vorbesc cu Ilie Bolojan și el mă sună. Lunea trecută m-a sunat să-mi trimită șase legi la Parlament, legate de PNRR, marți fiind ultima zi de sesiune. Patru legi la Camera Deputaților și două la Senat. Cele patru au fost a doua zi votate. La Senat nu, dar e responsabilitatea PNL acolo”, a spus acesta.

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„Mi-aș dori să avem un guvern cu puteri depline până la final de iulie”

Întrebat dacă actualul blocaj politic poate fi depășit până la sfârșitul lunii iulie, liderul PSD a declarat că își dorește formarea unui guvern cu puteri depline și adoptarea legislației necesare pentru accesarea fondurilor din PNRR.

„Eu îmi doresc ca, până la final de iulie, să facem acest lucru. Sigur, mi-aș dori să avem un guvern cu puteri depline, să avem această sesiune extraordinară prin care să votăm legile care sunt necesare pentru a mai trage din banii din PNRR. Asta-i absolut obligatoriu”, a afirmat Grindeanu.

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Liderul PSD a susținut că formațiunea pe care o conduce a cerut reciprocitate în negocierile pentru formarea unei noi majorități.

„Era vorba de acea reciprocitate. Am zis: «Ok, USR, sunteți de acord să votați un guvern PSD?». Nu. Adică să fie reciprocitate doar de la noi spre ei. E ușor penibil ceea ce se întâmplă și de aceea cred că e absolut normală cererea noastră ca, înainte de a face anumiți pași, totuși, să-și clarifice lucrurile în interior”, a declarat Grindeanu.

Acesta a spus că decizia PSD de a nu-l mai susține pe Ilie Bolojan se bazează atât pe votul intern din partid, cât și pe nemulțumirea exprimată de populație și de Parlament.

„Când 98% din membrii PSD, dintre cei care au votat, îți spun că nu, când peste 80% dintre români spun că țara mergea și merge în continuare într-o direcție greșită, sub un guvern condus de Ilie Bolojan, sunt obligat să spun nu lui Ilie Bolojan. Când 281, un număr record de parlamentari, îți spun că trebuie să te duci acasă, ce mai vrei?”, a afirmat Sorin Grindeanu.

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Editor : Ș.A.