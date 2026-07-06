Replică pentru Sorin Grindeanu de la vicepreședintele PNL Alexandru Muraru: Criza în care ne aflăm poartă semnătura PSD

Vicepreşedintele PNL Alexandru Muraru susţine că liberalii nu vor modifica nicio virgulă din hotărârea de a nu mai guverna cu PSD, după ce Sorin Grindeanu a afirmat că un prim pas pentru deblocarea negocierilor ar fi ca PNL să renunţa la decizia de a nu mai colabora cu PSD.

Alexandru Muraru a scris, luni seară, pe Facebook, că „PNL nu va modifica nicio virgulă din hotărârea de a nu mai guverna alături de PSD”.

„Criza în care ne aflăm poartă semnătura PSD. Alături de AUR, PSD a iniţiat şi a votat moţiunea de cenzură, iar în paralel a încercat, prin şantaj politic, presiuni şi jocuri de culise, să slăbească şi să dezbine PNL. Astăzi se comportă ca şi cum nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat.

Cine îşi închipuie că PSD şi-a schimbat peste noapte modul de a face politică ignoră realitatea ultimilor ani”, a afirmat Alexandru Muraru.

Totodată, Muraru a reamintit că PNL a venit cu „singura soluţie serioasă şi responsabilă”, respectiv un Acord pentru România, prin care toate partidele să îşi asume în mod public priorităţile naţionale şi obligaţia de a le susţine în Parlament şi la guvernare.

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„Propunerea noastră este clară: un guvern minoritar PNL-USR-UDMR într-o primă etapă, urmat de o alternanţă la guvernare cu un guvern minoritar PSD. Este o soluţie echilibrată, care oferă României stabilitate fără a obliga partidele să intre într-o alianţă lipsită de credibilitate. În schimb, PSD continuă să creadă că poate dicta altor partide ce decizii să ia şi cum să se organizeze. Este o atitudine profund nedemocratică, care trădează aceeaşi mentalitate de control, aroganţă şi abuz de putere care a definit PSD de-a lungul existenţei sale”, a declarat Muraru.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, despre deblocarea negocierilor cu PNL, pentru formarea unui guvern, că un prim pas, de bună credinţă, este să-şi ia hotărârile intern, pentru că până atunci, el poate să creadă că vin de ochii lumii, fiindcă, într-un final, au o hotărâre că nu fac nicio înţelegere cu PSD.

Întrebat la Digi24 dacă este dispus să cedeze ca PSD să preia prima oară funcţia de premier, la rotativă, Sorin Grindeanu a spus: „Asta este o chestiune pe care cred eu că în acest moment am depăşit-o. De fiecare dată se cere altceva. Aş vrea să am o acţiune de bună credinţă pentru că nu mint iarăşi. Noi am făcut toate lucrurile transparente şi pe valoare am. Şi faptul că am spus că nu mai vrem să continuăm cu Ilie Bolojan prim-ministru, am făcut vot, am făcut moţiunea, de fiecare dată, cât se poate de deschis, transparent şi nu ne-am răzgândit de la o zi la alta. În acest moment, există vreo patru hotărâri, dacă nu mă înşel la Partidul Naţional Liberal, prin care spun că nu mai fac cu PSD-ul”, a menţionat Grindeanu.

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Editor : Ș.R.