Luca Niculescu, mesaj de Ziua Națională a Turciei: Țările noastre au interese şi responsabilităţi comune la Marea Neagră

România şi Turcia sunt unite printr-un parteneriat strategic solid, interese convergente şi responsabilităţi comune la Marea Neagră, a declarat marţi prim-ministrul Luca Niculescu într-un mesaj cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Turcia.

Premierul a participat marţi seară la evenimentul dedicat Zilei Naţionale a Republicii Turcia, desfăşurat la Opera Naţională Bucureşti.

„Îmi face o deosebită plăcere să particip astăzi la celebrarea a 103 ani de la proclamarea Republicii Turcia, un moment de profundă semnificaţie pentru poporul turc. Reformele iniţiate de Mustafa Kemal Ataturk, fondatorul Republicii, au pus bazele statului turc modern, iar viziunea sa asupra păcii şi stabilităţii continuă să aibă o relevanţă deosebită. Această aniversare ne oferă şi ocazia de a reflecta asupra parcursului comun al României şi Turciei, unite printr-un parteneriat strategic solid, interese convergente şi responsabilităţi comune la Marea Neagră”, a afirmat Luca Niculescu, potrivit Agerpres.

El a subliniat că în actualul context de securitate, România şi Turcia, ca aliaţi NATO şi state riverane Mării Negre, au un rol esenţial în consolidarea securităţii regionale.

„Contribuim împreună la întărirea posturii de descurajare şi apărare pe Flancul Estic al Alianţei. Şi folosesc acest prilej pentru a mulţumi Turciei pentru contribuţia sa valoroasă la prezenţa aliată din România şi la eforturile comune de apărare. Salutăm, în acest context, găzduirea de către Turcia a summitului NATO de la Ankara din 2026, un moment de referinţă pentru Alianţă, ce reconfirmă contribuţia esenţială a Turciei la consolidarea securităţii euroatlantice. Cooperarea maritimă constituie un exemplu elocvent al capacităţii noastre de acţiune. Grupul operativ naval pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră, dezvoltat împreună cu Bulgaria, contribuie direct la siguranţa navigaţiei. Salut extinderea misiunilor sale pentru protejarea infrastructurii critice submarine, o dovadă suplimentară a angajamentului nostru comun. Securitatea Mării Negre are implicaţii care depăşesc regiunea noastră şi reclamă un răspuns coordonat, iar protejarea libertăţii navigaţiei rămâne o prioritate pentru noi”, a evidenţiat Niculescu.

Acesta a punctat şi importanţa cooperării în domeniul apărării, inclusiv prin proiectele comune de modernizare a forţelor armate şi de dezvoltare a industriei de profil.

„Preluarea corvetei 'Contraamiral August Roman' în structurile operative ale Forţelor Armate Române ilustrează caracterul concret al colaborării noastre strategice”, a completat el.

Totodată, premierul a reiterat că România rămâne un susţinător ferm al aprofundării dialogului şi cooperării dintre Uniunea Europeană şi Turcia, stat candidat la aderare şi partener esenţial al Uniunii.

Niculescu a apreciat, de asemenea, asumarea de către Turcia a rolului de gazdă şi preşedinte al Conferinţei ONU privind schimbările climatice (COP31), o expresie a angajamentului său pentru promovarea cooperării internaţionale şi identificarea de soluţii comune la provocările globale.

Şeful Executivului a menţionat că dimensiunea economică reprezintă unul dintre pilonii esenţiali ai relaţiei româno-turce.

„Schimburile economice şi comerciale foarte mari, care au atins aproape 13 miliarde de dolari în 2025, confirmă dinamismul acestei cooperări. Investiţiile turceşti în România şi participarea companiilor turceşti la proiecte majore de infrastructură, energie, transporturi şi producţie demonstrează încrederea reciprocă şi potenţialul considerabil de dezvoltare. Ne propunem, de asemenea, să lucrăm pentru a creşte investiţiile şi exporturile româneşti în Turcia”, a transmis el.

Dincolo de cooperarea strategică şi economică, relaţia dintre România şi Turcia îşi găseşte adevărata forţă în legăturile dintre oameni, cultivate de-a lungul generaţiilor, a adăugat premierul.

„Comunitatea românească din Turcia, respectiv cele turcă şi tătară din România sunt o expresie vie a acestor legături şi exemple de convieţuire şi integrare armonioasă. Doresc să le transmit, şi cu această ocazie, întreaga mea apreciere. Sunt legături profunde au însoţit parcursul ascendent al relaţiilor româno-turce, la consolidarea cărora au contribuit, de-a lungul timpului, personalităţi marcante din viaţa politică şi diplomatică. Îl amintesc pe marele diplomat român Nicolae Titulescu, care surprindea esenţa acestei apropieri, arătând că 'prietenia poporului turc şi a poporului român este bazată pe o atracţie instinctivă, care a rezistat la toate vicisitudinile istorice'. Parteneriatul strategic bilateral de astăzi demonstrează că această viziune şi-a păstrat relevanţa”, a afirmat Niculescu.

Premierul le-a adresat mulţumiri ambasadorului Republicii Turcia la Bucureşti, Ozgur Altan, şi soţiei acestuia, atât pentru organizarea evenimentului, cât şi pentru contribuţia constantă la consolidarea parteneriatului româno-turc.

„Cu ocazia Zilei Naţionale, transmit poporului turc cele mai calde felicitări şi urări de pace, prosperitate şi succes. La mulţi ani Republicii Turcia!”, a spus Luca Niculescu.

Editor : B.P.