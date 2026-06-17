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CM 2026. Primul meci la turneul final pentru Istvan Kovacs. Partida la care a fost delegat arbitrul român

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Arbitrii români Ferencz Tunyogi, Istvan Kovacs și Mihai Marica.
Arbitrii români Ferencz Tunyogi, Istvan Kovacs și Mihai Marica. Foto: Profimedia
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Arbitrul român Istvan Kovacs a fost delegat la meciul Tunisia – Japonia, programat duminică la Cupa Mondială de fotbal, scrie News.ro.

Potrivit FIFA, la partida de la Monterrey, Kovacs îi va avea în brigadă pe Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi la cele două linii, iar arbitru de rezervă va fi Juan Calderon, din Costa Rica.

Meciul contează pentru Grupa F a competiţiei şi se va disputa duminică, 21 iunie, de la ora 07:00.

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Editor : Liviu Cojan

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