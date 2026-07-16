CM 2026. Situație hilară la Cupa Mondială: Argentinienii au găsit notițele făcute de Pickford pentru loviturile de departajare

Portarul Angliei, Jordan Pickford, era pregătit pentru orice scenariu în semifinala cu Argentina (1-2) de la Cupa Mondială de fotbal, inclusiv lovituri de departajare, dar probabil nu se aştepta ca notiţele sale să ajungă în mâinile argentinienilor şi să devină virale, transmite DPA.

Aşa cum au făcut şi alţi portari în trecut, Pickford îşi ataşase o bucată de hârtie pe sticla sa de apă cu note tipărite despre cum jucătorii Argentinei şi-ar executa loviturile de departajare, dacă s-ar fi ajuns la această situaţie.

Acest lucru nu s-a întâmplat însă, deoarece campioana mondială s-a impus cu 2-1, iar jucătorii argentinieni au dat apoi peste sticlă după fluierul final.

Superstarul Lionel Messi Şi coechipierii săi au râs în timp ce studiau notiţele şi îşi dădeau sticla mai departe.

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Antrenorul de fitness al Argentinei, Luis Martin, a distribuit o fotografie similară pe Instagram şi a scris: „Ce păcat că nu am avut acelaşi plan”.

Ulterior, a şters postarea, dar fotografiile şi un videoclip deja deveniseră virale.

Argentina a devenit a şasea echipă care joacă finala ediţiei următoare după ce a câştigat trofeul. Celelalte au fost Italia (1934 şi 1938), Brazil (1958 şi 1962), Argentina (1986 şi 1990), Brazilia (1994 şi 1998) şi Franţa (2018 şi 2022).

Foto: X

Editor : Sebastian Eduard