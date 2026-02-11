Live TV

Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 11 februarie

1866 - Monstruoasa Coaliție

Alexandru Ioan Cuza este forțat să abdice după complotul pregătit de „Monstruoasa Coaliție”, alianţa formată din liberali și conservatori nemulțumiți de reformele lui Cuza.

Acuzat de autoritarism de boieri și cler, Cuza a fost obligat să renunțe la tron când un grup de ofițeri au pătruns în Palatul Regal și l-au forțat să semneze actul abdicării.

Aflat în exil, Cuza, îşi petrece restul vieţii în străinătate. În locul său este adus pe tron Carol de Hohenzollern, care a deschis drumul către independenţa României.

660 î. Hr. Ziua de naștere a Japoniei

Aceasta este data când, potrivit tradiției, împăratul Jimmu a fondat Japonia. Era descendent al zeiței Soarelui și al zeului Furtunilor. Împăratul Jimmu era înarmat cu un arc.

A fost începutul unei dinastii care continuă și în ziua de azi. Împăratul Naruhito al Japoniei este al 125-lea succesor al lui Jimmu. Este cea mai veche dinastie a lumii.

Japonia precede șase dintre cele 7 minuni ale lumii. Doar Marea Piramidă e mai veche. Când a început perioada clasică a Greciei, Japonia exista de mai bine de un secol.

2013 - Abdicarea papei

Papa Benedict al XVI-lea a anunțat, în latină, că renunță la tronul Sfântului Petru. Era primul papă care demisiona după aproape 600 de ani. Anunțul a șocat întreaga lume.

Papa a spus că abdică deoarece nu își mai poate îndeplini îndatoririle din cauza vârstei înaintate. Renunțarea la tron a intrat în vigoare pe 28 februarie 2013, ora 20:00, la Vatican.

Benedict al XVI-lea a primit titlul de Papă Emerit și s-a mutat într-o mănăstire de la Vatican. A mai trăit aproape 10 ani după abdicare. A murit pe 31 decembrie 2022.

