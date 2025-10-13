Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 13 octombrie

1307 - ORIGINEA LUI „VINERI 13”

Cavalerii Templieri din toată Franța, în frunte cu liderul lor, Jaques de Molay, au fost arestați din ordinul regelui Filip cel Frumos. Era o zi de vineri, 13. De aici și legenda.

Templierii au fost acuzați de satanism, dar motiv real al arestării se pare că a fost datoria uriașă a regelui francez la templieri, veritabili bancheri ai Europei de atunci.

Jacques de Molay, când era ars pe rug în 1314, l-ar fi blestemat pe regele Filip. Monarhul a murit în acel an iar dinastia lui s-a stins la 14 ani după blestemul templierului.

1792 - CASA ALBĂ

Se începe construcția la una dintre cele mai cunoscute clădiri din lume: Casa Albă din Washington. Resedința președintelui american era proiectată de un irlandez.

Designul final a fost influențat de George Washington, care a insistat ca exteriorul să fie acoperit cu piatra albă care au dat numele reședinței prezidențiale americane.

John Adams, în 1800, a fost primul președinte care a stat în Casa Albă. Numele acesta a devenit oficial abia în 1901. Clădirea a trecut prin numeroase renovări și modernizări.

2010 - SALVARE MIRACULOASĂ

După o operațiune miraculoasă de salvare, 33 de mineri chilieni, blocați într-o mină de cupru, sunt scoși la suprafață. Efortul a fost de amploare internațională.

Bărbații au stat 69 de zile la 700 de metri sub pământ. Cei 33 au fost scoși rând pe rând cu ajutorul unei capsule metalice, coborâte printr-un puț vertical îngust.

Chiar și NASA s-a implicat în salvarea minerilor chilieni. Povestea lor dramatică a captivat o lume întreagă. Cei 33 de bărbați au devenit eroi naționali în Chile.

