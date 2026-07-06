digistoria

1942 - ANEXA SECRETĂ

Anne Frank și familia ei se mută în așa-numita „anexă secretă”, ascunzătoarea pe care au făcut-o într-un depozit din Amsterdam ca să fie feriți de naziști.

Cu o zi înainte, sora mai mare a lui Anne primise ordin să se prezinte la o tabără de muncă. Doi ani a stat familia Frank în această ascunzătoare. Aici a scris Anne jurnalul.

Angajați ai lui Otto Frank le-au adus, clandestin, mâncare, provizii și vești despre lumea de afară. Adăpostul a fost găsit de poliția secretă nazistă pe 4 august 1944.

1988 - DEZASTRU ÎN MAREA NORDULUI

Piper Alpha, o platformă petrolieră din Marea Nordului, a luat foc, a explodat și s-a scufundat. 167 de oameni au murit. Prima explozie a avut loc la ora 21:52.

A urmat o reacție în lanț. Deflagrațiile și incendiile au provocat ruperea unui oleoduct și un gazoduct din zonă. Conținutul acestor țevi a intensificat flăcările existente.

Incendiul de pe Piper Alpha este cel mai mare dezastru care a implicat o platformă petrolieră, atât ca număr de decese, cât și ca pagube materiale - 5 miliarde de lire.

1885 - LEAC PENTRU RABIE

Savantul francez Louis Pasteur a testat, pentru prima dată, vaccinul împotriva rabiei pe care îl crease. Primul pacient a fost Joseph Meister, un băiat de 9 ani.

Copilul fusese mușcat de un câine turbat. Pasteur a fost de acord să-l injecteze cu vaccinul ce fusese încercat până atunci doar pe câini. Băiatul a primit 13 injecții.

Tratamentul a fost un succes. Rabia, o boală provocată de un virus, este prevenită de vaccin. Dar după ce apar simptomele, rabia nu are leac, potrivit OMS.

Editor : C.S.