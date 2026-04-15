Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 15 aprilie

1912 - TITANIC SE SCUFUNDĂ  

Pachebotul britanic Titanic, aflat la prima sa călătorie, se scufundă în oceanul Atlantic la 2 ore și 40 de minute după ce a lovit un aisberg. 2.224 de oameni erau la bord.

Doar 710 persoane supraviețuiesc. Titanic era cea mai mare navă din lume la acea vreme. Vasul era considerat imposibil de scufundat, datorită tehnologiei sale avansate.

Scufundarea Titanic era, în acel moment, cel mai grav dezastru maritim din istorie. Tragedia a captivat atunci și captivează în continuare imaginația oamenilor.

2019 - NOTRE DAME ÎN FLĂCĂRI

Catedrala Notre-Dame din Paris ia foc și arde ore întregi. Acoperișul și fleșa centrală sunt distruse de flăcări. Structura principală și vitraliile sunt salvate de pompieri.

Incendiul a pornit la ora locală 18:18, undeva în pod. Din cauza unor erori umane, pompierii au fost anunțați după 33 de minute. Nu se știe clar ce a provocat focul.

Catedrala este un simbol al Parisului și al Franței. Reconstrucția este așteptată să fie finalizată în 2026. Din 2024, Notre Dame a primit din nou turiști.

1865 - ASASINAREA LUI LINCOLN

Președintele american Abraham Lincoln moare la câteva ore după ce este împușcat în cap de un asasin. Lincoln își dă ultima suflare într-o clădire din Washington D.C.

Asasinul lui Lincoln a fost un actor cunoscut în epocă, John Wilkes Booth. El simpatiza cu sudiștii și detesta faptul că Lincoln abolise sclavia în timpul războiului civil.

Președintele american a murit cu o zi înainte de Paște. „Eliberatorul” sclavilor a fost plâns și de foștii inamici. Sute de mii de oameni au participat la funeraliile sale.

